營銷競爭 9月房價漲幅收窄

大陸國家統計局20日發布的數據顯示，9月份大陸一二三線大中城市新建商品住宅銷售價格漲幅，均出現回落。

中新社報導，數據顯示，9月份大陸70個大中城市中，55個城市新建商品住宅價格環比上漲，7個城市環比持平，8個城市下跌。當月，房價環比上漲的城市數量明顯下滑，較8月份減少4個，為近5個月來最低值。

從房價平均漲幅來看，據易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進測算，9月份大陸70個城市新建商品住宅價格指數環比漲幅為0.3%，同比漲幅為4.5%。相比8月份的數據，環比和同比漲幅均有收窄。

嚴躍進認為，這說明許多城市新房市場正處於降價促銷的階段，房價漲勢不會太強勢。另外，今年9月份各地新盤供應比較多，樓盤之間的營銷競爭壓力大，也推動房價漲幅的收窄。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，9月70城中，新房及二手房價格環比漲幅在1%以上的城市數量由8月的10個及以上降至3個及以下。隨著密集調控引致的市場預期回落以及需求釋放疲軟，預計四季度重點城市房價變動將以平穩或小幅下跌為主。