避免惡性競爭 發改委：引導集成電路產業自律

針對集成電路發展低水平、重複建設風險顯現的問題，大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋20日表示，下一步將按照「主體集中、區域集聚」的發展原則，加強對集成電路重大項目建設的服務和指導，有序引導和規範集成電路產業發展秩序，做好規劃布局，引導行業加強自律，避免惡性競爭。

新華社報導，2019年，中國大陸集成電路銷售收入7562億元（人民幣，下同），同比增長15.8%，已成為全球集成電路發展增速最快的地區之一。孟瑋指出，當前大陸國內投資集成電路產業的熱情高漲，也出現一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身集成電路行業，個別地方對集成電路發展的規律認識不夠，低水平重複建設風險顯現。

孟瑋表示，針對當前行業亂象，要繼續完善政策體系，落實「新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策」，抓緊推出配套措施，優化集成電路產業發展環境，規範市場秩序，提升產業創新能力和發展質量，引導產業健康發展。

她強調，要建立「早梳理、早發現、早反饋、早處置」的長效工作機制，強化風險提示，加強與銀行機構、投資基金等方面的溝通協調，降低集成電路重大項目投資風險。

同時，要堅持企業和金融機構自主決策、自擔責任，提高產業集中度。引導地方加強對重大項目建設的風險認識，照「誰支持、誰負責」原則，造成重大損失或引發重大風險，予通報問責。