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河北文創夯 台灣品牌注入活水

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
法藍瓷於河北石家莊先天下廣場門店外觀。圖／本報河北傳真
法藍瓷於河北石家莊先天下廣場門店外觀。圖／本報河北傳真

河北省，作為華夏文明的起源地之一，擁有深厚的文化底蘊；據統計，近年河北文創消費比重大幅提升，占全省文化和旅遊總收入比重達到22%以上，民眾對於「文創」一詞不再陌生，文化創意產業日漸蓬勃，成為生活一部分。不僅僅是在地品牌，台灣品牌也選擇河北進行文化創意、創新，為當地注入活水，展現新丰采。

法藍瓷（Franz）是來自台灣的高級瓷器品牌，創立於2001年，懷抱著「齊物天地美，逍遙仁者心」的美學追求，實踐著「以瓷載道，道法自然」的品牌理想，自創辦以來榮獲海內外各項大獎肯定，品牌門店遍布全球。在中國大陸，他們選擇了河北石家莊作為北方營業據點之一，法藍瓷實業有限公司西北區經理侯貫中表示，由於石家莊是北部的交通樞紐、河北省會，所以選擇了石家莊作為河北的第一個門店。

「別人常問我說河北有什麽好？我說河北人好。」侯貫中認為文化創意產業最重要的是「互動」，兩岸的文化是互通的，在互動的過程中「人好」是必要的，有親和力才會把心裡的文化元素、故事與他人交流。

侯貫中表示，融入當地市場最重要的是「門店管理」，法藍瓷選擇入駐石家莊先天下廣場，他認為在高端商場陳列作品受眾面最客觀，對文化創業產業最有價值，能夠找到消費高端瓷器的族群；目前市場接受度在轉型，品牌往居家的方向進行，「我們已經從比較專注於一種寓意的小件禮品，轉變成比較廣泛的生活家具，現在市場也是這樣子走動。」

另外，文創產業的重點就是社會責任，他認為與其說是賣作品，更是協助美好的東西，找到一個很好的落脚點，讓生活更加美好，「我們一直在做這件事情，法藍瓷就是這樣做的，每天看到美麗的作品心情也高興，見到別人也很歡喜，把美的東西統統結合在一起。」

在河北進行文創，從人與人的交流與互動中，侯貫中從中感覺到工作價值，同時，將瓷器的美好帶給消費者，這也是法藍瓷所追求的理念。

品牌 法藍瓷 文創產業

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