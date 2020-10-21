「一帶一路」進口拉動 浙江前三季進出口增8.6%

杭州海關披露，2020年前三季度浙江實現進出口總值2.44兆元（人民幣，下同），同比增長8.6%。其中對歐盟、美國、東協國家等主要市場出口增長較快，自「一帶一路」沿線國家進口的拉動作用明顯。

中新社報導，杭州海關的數據顯示，浙江省外貿增速逐季回升，今年三季度出口、進口均創歷史新高。三季度，浙江省進出口值達9697.5億元，同比增長16.1%，其中，出口、進口規模分別達7277.4億元和2420.1億元。

同期，自「一帶一路」沿線國家進口同比增長34.5%，拉動整體增長10.6個百分點。

杭州海關統計分析處處長陸海生說，進口的快速增長，一方面與大陸國家宏觀政策導向有關，另一方面源自大陸國內市場需求恢復。

陸海生表示，今年前三季度，浙江省出口高新技術產品1409.2億元，同比增長21.6%，自3月以來已連續7個月保持兩位數增長。