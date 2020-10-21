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紹興紡織運動品 外銷增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

疫情衝擊全球經濟，浙江省紹興市是亞洲最大布匹集散中心所在地，也是紡織外貿大市，在「穩外貿」的行動下，雖然外貿整體受到一定影響，但室內外的紡織運動產品卻意外走俏海外。

中新社報導，印染、晾乾、縫紉……連日來，在紹興旗王工藝服飾股份有限公司的生產車間，幾十位工人正在加緊製作球隊、俱樂部、小型戶外活動的相關旗子。

「雖然疫情衝擊經濟，但今年公司外貿不減反增，主要出口東南亞、歐美等國家和地區，其中戶外運動旗比較走俏。」該公司致力為200多個國家和地區生產旗幟，其董事長黃國興說，今年以來，公司內外貿銷售額均上漲，到目前，生產總值已經超過2019年全年。

疫情阻礙一些活動的舉行，但也加快人們追求運動、健康的腳步。西安工程大學柯橋紡織產業創新研究院理事長沈開方分析，「從外貿看，由於民眾大多選擇居家為主，瑜伽服、居家服、個性化運動服等室內服裝的外貿形勢相對較好」。

紹興益健機械有限公司專注生產蹦床，並遠銷美國、歐洲、澳洲、紐西蘭等國家和地區。蹦床的關鍵原料之一是一種特殊的紡織布料。

「沒有想到，今年的蹦床出口情況比往年還要好，目前產值已經同比去年增加50%。」該公司總經理沈興法說，疫情發生後，外貿訂單源源不斷，「經常有訂單催著我們加緊發貨。為了增加運動，很多外國人選擇購買蹦床」。

其實，逆勢增長的成績單，來的並不容易。今年年初，以紡織、外貿為傲的紹興市經濟深受疫情影響。沈開方坦言，紡織服裝行業屬於勞動密集型行業，疫情發生後，紡織企業喜憂參半。

為了穩住外貿基本盤，該市開展了以「保產能、保市場、保訂單」為主題的穩外貿行動，聚焦新一輪外貿主體培育、市場開拓、平台建設、政策扶持等內容。

紹興紡織外貿逐漸回暖。2020年前三季度，該市的中國輕紡城面料市場實現成交額905.23億元（人民幣，下同），同比增長10.39%；網上市場實現成交額432.56億元，同比增長11.62%。

身處全球經濟大變局的環境中，深耕紡織服裝領域20多年的沈開方對行業發展保持樂觀態度，「夕陽之後是朝陽」，企業應該敏銳把握國內國際市場變化，增強產品的競爭力。

疫情 紐西蘭

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