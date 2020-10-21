中日韓中小企峰會 攜手新模式

2020中日韓（成都）中小企業經貿創新峰會20日在成都開幕。會議期間，200餘家中日韓政府部門、商協會、企業代表以線上線下相結合的方式，針對新經濟、健康服務、跨境電商等領域展開交流合作。

中新社報導，此次活動以「攜手新模式，創新贏未來」為主題，由成都市貿促會發起並與日本貿易振興機構成都代表處、韓國大韓貿易投資振興公社成都代表處共同舉辦，旨在幫助中日韓中小企業走出新冠肺炎疫情影響低谷期。

韓國駐成都總領事館總領事張蹄壑表示，新冠肺炎疫情為全世界帶來困難，中日韓企業應積極應對挑戰，通過更有意義的合作，不僅引領世界經濟發展，更引領世界文化潮流。

日本駐重慶總領事館總領事渡邊信之表示，疫情對中日韓三國中小企業帶來的最大挑戰之一在於「人員來往的不便利」。此次峰會為三國中小企業搭建高效率溝通平台，開展交流合作。

疫情讓中日韓面對面交流變得困難，但並沒有阻斷三國經貿交往合作。據成都市政府副秘書長廖成珍表示，中日（成都）地方發展合作示範區今年5月掛牌以來，已有伊藤洋華堂BPO中國區總部等多個企業和項目簽約入駐。截至目前，成都已累計梳理對日合作重點示範項目80個，涉及合作投資逾900億元人民幣；在蓉註册韓資企業已達369家，其中世界500強企業13家。

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院亞洲所所長宋志勇指出，後疫情時代中日韓中小企業合作領域廣闊，中國大陸巨大的市場潛力，互聯網、健康醫療、公共衛生、智能製造、5G等投資領域都可能成為中日韓中小企業合作的領域。政府層面應該在平台搭建和融資方面支持三國中小企業開展業務創新和商業模式創新合作。

此次活動中日韓中小企業還將進行路演推介、配對洽談，部分中小企業代表還將前往中韓創新創業園、中日合作園區、成都天府國際機場參觀考察。