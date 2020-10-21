黃金周消費大增 汽車限購轉型

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋20日表示，為了推動汽車和家電消費轉型升級，該部門將促進汽車限購轉向引導使用轉變。

中新社報導，孟瑋在國家發改委舉行的記者會，作上述表示。她稱，近期中國大陸消費呈現出三大特點：一是必需消費品穩定增長，升級類商品增速較快。中國大陸汽車銷量已同比增速連續5個月保持在10%以上。特別是「十一」黃金周期間，北京、浙江、雲南重點監測汽車銷售額同比分別增長23.5%、20.3%和14.1%。

二是線下消費繼續回升，線上消費保持快速發展。傳統零售業態持續改善，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重穩步提高。

三是復商復市加快推進，服務消費有序恢復。「十一」黃金周，大陸全國零售和餐飲重點監測企業日均銷售額同比增長4.9%，大陸國內旅遊人次和旅遊收入同比分別恢復79.0%和69.9%。

孟瑋指出，下一步，大陸國家發改委將針對消費提振過程中遇到的堵點和難點問題，加快補齊消費軟硬短板，穩定重點領域消費，挖掘消費新增長點，營造良好消費環境，推動形成強大大陸國內市場。一是推動新型消費發展：將加快推出措施，支持各類消費新業態新模式發展，培育形成一批新型消費示範城市和領先企業。

二是促進大宗商品和服務消費持續增長：推動汽車和家電消費轉型升級，促進汽車限購向引導使用轉變，鼓勵各地推出促進老舊汽車置換政策，推進主要公共建築配建停車場、路側停車位設施升級改造等，完善廢舊家電回收體系，支持開展家電以舊換新活動，推動家電更新消費。積極發展住房租賃消費，滿足居民住房需求。

三是積極拓展農村消費：針對農村消費的堵點問題，大力提升電商、快遞進農村綜合水平和農產品流通現代化水平，加快健全縣、鄉、村三級電子商務服務體系和快遞物流配送體系，推動農村產品和服務品牌化、標準化、數字化、產業化改造，引導現代服務向農村延伸拓展，加快補強農村消費薄弱環節，有力提振農村消費。

四是建設多層級消費中心：針對大陸國家重大區域發展戰略，結合城市群、都市圈發展規劃，統籌布局建設若干國家消費中心、區域和地方特色消費中心。