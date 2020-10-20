疫情影響 大陸央企前三季淨利低於去年同期

大陸國務院國資委20日下午就2020年前三季中央企業經濟運行情況召開記者會，前三季大陸央企實現淨利潤人民幣9,133.5億元，和去年同期相比，還差1,400多億元，主要是石油石化行業、航空運輸行業受到嚴重影響。

大陸國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示，新冠肺炎疫情對中央企業的生產經營造成很大的影響，尤其石油石化行業、航空運輸行業，對中央企業整體效益增長帶來了很大的壓力。

彭華崗說，在今年中的時候，國資委提出今年力爭絕大多數中央企業效益持續較快增長、力爭中央企業整體效益實現正增長，現在看來，完成這個目標是有很大壓力。

他說，今天上午，國資委還開了中央企業經濟運行情況通報視頻會議，提出要求，動員所有力量，力爭確保這個任務完成。會採取一系列措施，主要有幾方面：

第一，推動中央企業經營發展穩增長。要以提質增效行動為抓手，抓目標、盯進度、抓挖潛、增效益、抓重點、控虧損，提高企業運行效率，努力實現有品質、有效益的經濟增長。國資委支持央企推出比如業績考核、工資總額等政策。

第二，全面實施國企改革三年行動。推動中央企業深化改革，抓激勵強動力，不斷激發企業活力，有效對沖經濟下行壓力。

第三，全力推動中央企業科技創新。在人才激勵、經營預算等方面加大支援力度，強力推動關鍵核心技術攻關，強化行業內、央地之間的聯合攻關，完善成果轉換機制，以創新為強大動力推動經營發展取得更好的成績。

第四，推進國有資本佈局優化和結構調整。推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業、關鍵領域集中，加大戰略性新興產業的投資力度，加快處置非主業低效無效資產和僵屍企業，提高國有經濟的整體功能和效率。

第五，做好重大風險防範和化解。深入摸排中央企業各類風險隱患，分類制定應對預案，指導企業一企一策制定風險處置工作方案，堅決守住不發生重大風險底線。