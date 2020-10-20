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想回家過年！旅陸台人籲求兩岸啟動「旅遊泡泡」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖大陸東方航空早些年在浦東機場的兩岸春節包機登機櫃臺。中新社
圖大陸東方航空早些年在浦東機場的兩岸春節包機登機櫃臺。中新社

「想家裡的狗，想家裡的親人，想三五好友聚在一起，想街口的滷味、雞排，想念捷運嗶嗶嗶的聲音，想戴著安全帽、騎著摩托車兜風去...」，一篇「過年回台灣要花多少錢？」的文章日前在微信上出現後，一周時間就吸引超過8萬人點閱。

目前在中國大陸工作、生活的台灣民眾究竟有多少人，並無精確的統計數字，有一說是超過百萬。但無論如何，數十萬絕對是有的。而當中絕大多數人，基本上今年農曆年後返回中國大陸，就沒有再回過台灣。一個主要原因是，沒有多少人能為了回台灣一趟，前後隔離28天。

不少人因此將回家看看父母家人的希望，全寄託在明年春節。所以儘管距離明年過年還有近三個月時間，散居大陸各地的眾多台灣遊子，卻早已開始綢繆著如何才能順利回家過年。

蘇州一名台幹就在微信群轉了一則訊息，明年除夕是2月11日，如果想跟家人一起吃團圓飯，必須在1月27日之前就回到台灣開始14天隔離，所以1月10日到1月27日的機票一定最難買，也一定是「天價」。

但即便願意忍受來回28天隔離，「過年回台灣要花多少錢？」這篇文章初步估算，光是往返機票、兩岸隔離旅館費用，加上兩次核酸檢測費用，明年要返台過年除了假要夠多，荷包還得夠厚，因為這趟返鄉之旅恐怕得花費人民幣3萬元以上，也就是超過新台幣12萬元。

看到這個數字，不少人心都涼了一半，有人回應，「全家五個人回的話，都可以買一輛車了」。還有人留言感嘆：「家，看來是回不起了」。

上海知名台灣人社群「台商太太新天地」近日在微信群進行一項調查：「您回家過年嗎？」在5,288名參與投票者中，僅34%表示，「是的，不計成本，要回台灣與家人團圓」；60%表示，「今年留在大陸過年」。其餘表示，「我已經在台灣了」。

「台商新天地」會長蘇武表示，台商太太新天地往年也會進行這項調查。過去返台過年比例都在80%~85%，只有部分因留守或家人反向來到大陸過年而未回台。但今年因兩岸現行隔離政策，造成大家金錢及時間成本都非常高，目前打算回台過年的還不到35%。

蘇武因此在微信發起呼籲兩岸能仿效香港與新加坡間「旅遊泡泡」的許願活動，希望兩岸政府能讓民眾只要符合持有出發前72小時內的陰性檢測結果、過去14天未曾到過其他地方、抵達後再次接受檢測等條件，即無需強制檢疫，讓在大陸辛苦打拚ㄧ整年的國人同胞，能在明年春節回來看看家人。

但蘇武表示，他在「台商新天地」發起的這項「許願：請給我們旅遊泡泡」，其實反映不如預期，三天下來只有約1萬人點閱、2,000多人許願。他私下了解了，原因是多數在大陸的台灣民眾都認為，以當前兩岸情勢，這個願望根本沒有實現的可能。

旅陸台人目前對於政府基本已不寄任何希望。「許願：請給我們旅遊泡泡」活動獲得最多人回應的留言稱，「我總覺得，目前台灣針對大陸的防疫隔離政策，是在懲罰為台灣賺錢的台商，而大陸對台灣防疫隔離的不鬆手，則是台灣的防疫政策有太多不確定性」。

等了這麼久，最終明年春節可能還是回不了家，一名在大陸工作的台灣女孩就說，「家，明明這麼近，如今要回去一趟，卻變得如此遙遠」。

對於政府是否會調整現行防疫政策，方便海外遊子回家過年，目前在大陸的台灣民眾多不抱希望。（截圖自《台商太太新天地》微信公眾號）
對於政府是否會調整現行防疫政策，方便海外遊子回家過年，目前在大陸的台灣民眾多不抱希望。（截圖自《台商太太新天地》微信公眾號）
儘管距離明年春節還有近三個月時間，但回家過年已是許多旅陸台人網路社群的熱門話題。（截圖自《V6家族-台灣人在大陸》微信公眾號）
儘管距離明年春節還有近三個月時間，但回家過年已是許多旅陸台人網路社群的熱門話題。（截圖自《V6家族-台灣人在大陸》微信公眾號）

台商 微信 旅遊泡泡

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