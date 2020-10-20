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台資上緯新材：再過三年就是風電設備更換潮開始

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
台資上緯新材董事長蔡朝陽。圖／上緯新材官網
台資上緯新材董事長蔡朝陽。圖／上緯新材官網

在大陸科創板掛牌的台資上緯新材董事長蔡朝陽20日表示，2005年「可再生能源法」頒布後，大陸開始大力發展風電產業，一般風電設備使用壽命是20年，代表到2025年就是風電設備更換期限，因此再過三年就是更換潮開始。

蔡朝陽接受證券時報訪問時指出，大陸的目標是2030年可再生能源發電量占比達到30%以上，而現階段風電占比只有6%，加上太陽能發電占比也不到20%，距離30%的目標還有很大的成長空間。

蔡朝陽表示，在風電領域，上緯新材短期目標是繼續研發推廣80至100公尺葉片的樹脂，中長期目標則是在未來平價上網下，讓客戶在製造葉片時實現「降本增效」。

蔡朝陽認為，風電之所以能與火電競爭，即因價格越來越低，但這並不代表公司就沒有利潤。實際上，這會提升公司的市佔率，也會提升毛利率。

在環保耐腐蝕領域，蔡朝陽表示，希望未來在亞洲的市場佔有率能達到25%以上。在成功上市後，上緯新材的中長期的策略就可以開始實施。

蔡朝陽提到，2017年，公司進入軌道交通用材料領域， 2019年成功開發出阻燃樹脂，相關產品優化了阻燃性能，遇到火情時具有無煙、無毒的特點，產品在歐洲已有銷售。

在新能源車材料領域，蔡朝陽指出，乙烯基酯樹脂在車頂、門框、保險桿和發動機氣門等方面將會有較大應用空間，現階段的產品主要是應用於電池殼，營收占比仍小。

但隨著政策法規的推動，蔡朝陽對軌道交通和新能源車材料的市場前景有信心，他表示公司產品應用已經延伸無煙、無毒阻燃材料，具有環保、輕量化的特性，可用於動車、高速鐵路車廂、新能源汽車、隧道內電纜槽等安全材料的生產製造上。

蔡朝陽補充，公司還致力於提升產品的可回收性，2018年成功開發完成具有更高玻璃轉移溫度、低溫韌性的熱塑性可回收環氧樹脂，以提供客戶高品質的熱塑性板材，應用在需要快速成型的運動器材行業與新能源車行業，目前已獲得全球第三大滑雪板製造商的材料認證，未來如打開此一市場估計也能贏得不錯的市占。

再生能源 低溫 車廂

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