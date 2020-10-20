大陸已有6萬人緊急接種新冠疫苗 無嚴重不良反應

大陸新冠疫苗研發進度超前，大陸科技部社會發展科技司副司長田保國表示，大截至目前，中國大陸已接種了約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應的報告，初步顯示了良好的安全性。

大陸國務院聯防聯控機制20日下午舉行新聞發布會，邀請多名政府官員與疫苗研發單位出席接受訪問。

國藥集團黨委書記劉敬楨說，國藥集團旗下的中國生物已在阿拉伯聯合大公國、巴林等十國進行三期試驗，已接種5萬多人，樣本量涵蓋了125國的國籍，他們分布不同年齡、不同性別，目前都沒有接到嚴重不良反應的報告。科興中維的總經理高強也說，沒有接到嚴重不良反應。

科技部社會發展科技司副司長田保國表示，任何疫苗在研發試驗或上市後發生不良反應都是有可能發生的。新冠疫苗研發過程也發生過一些不良反映，但接到的報告都是輕度的，只有低燒或紅腫的反應。

國藥集團黨委書記劉敬楨表示，中國生物已做好大規模生產準備工作，明年產能十億劑以上；科興中維的總經理高強則說，明年可達三億劑，今年年底可達一億劑。

田保國說，大陸今年年初布局了滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗和減毒流感病毒載體疫苗和核酸疫苗五個技術路線並行研發，組織12個優勢團隊進行聯合攻關，嚴格按照相關的法律法規的要求，在不減少程序、不降低標準，保證安全的前提下，規範有序地開展研發工作。

他表示，大陸的疫苗研發工作總體上處於領先地位，每條技術路線都有進入臨床研究階段的疫苗，具體來說已經有13個疫苗進入臨床試驗。其中，滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種技術路線共4個疫苗進入三期臨床試驗。4個疫苗分別是國藥集團旗下的中國生物二款，科興中維的一款，以及解放軍陳薇院士的一款。