前3季台資赴陸投資額增近50% 連4月成長

阿里巴巴集團再花港幣280億元（約新台幣1,058億元），買進法商歐尚集團持有吉鑫公司70.94%股份，間接與直接控有72%高鑫零售股權，等於掌握了大潤發及歐尚為品牌的大賣場481家、中型超市3家。過去兩年阿里巴巴在實體店面注入新零售DNA，「線上第一阿里巴巴」全面取得「線下第一大潤發」，法國人也得從數位戰場退下，讓給阿里巴巴。

2020-10-20 10:40