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前3季台資赴陸投資額增近50% 連4月成長

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
前九月，台資赴陸投資額42億1,493萬美元（約新台幣1,264.4億元），年增49.3%。投審會
前九月，台資赴陸投資額42億1,493萬美元（約新台幣1,264.4億元），年增49.3%。投審會

投審會今（20）日公布統計數據，前九月，台資赴陸投資額42億1,493萬美元（約新台幣1,264.4億元），年增49.3%。9月，投資額3億5,113萬美元（約新台幣105.3億元），年增48%，連續四個月正成長。

投審會數據顯示，前九月，台資對大陸投資件數為352件，年減20.9%；投資額42億1,493萬美元，年增49.3%。9月，對大陸投資核准件數為36件，年降25%，投資額3億5,113萬美元，年增48%。

投審會表示，金額成長主因為今年前九月核准包含國喬石油化學股份有限公司以3.76億餘美元，投資設立泉州國亨化學有限公司、廣達電腦股份有限公司以2億美元，間接增資達富電腦（常熟）有限公司、裕隆汽車製造股份有限公司以2億美元，增資納智捷（杭州）汽車銷售有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司以1.39億餘美元，增資富邦華一銀行有限公司等較大投資案所致。

以投資地區分，前九月台資主要集中於福建、江蘇、浙江、廣東及上海市，分居前五名。

陸資來台投資方面，今年前九月核准陸資來台投資件數為78件，年減27.1%；投資額1億2,189萬美元（約新台幣36.5億元），年增39.62%。9月，核准陸資投資件數為七件，年減56%，投資金額359萬美元（約新台幣1億元），年跌66%。

投審會表示，金額成長主因為今年前九月份核准包括香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣15億元，增資鵬鼎科技股份有限公司及荷蘭商NEXPERIA B.V.以680萬美元，增資安世半導體股份有限公司等較大投資案件所致。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,449件，核准投資額24億686萬美元。

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