晶片產業爛尾頻傳 國家發改委：造成重大損失將問責　　

針對大陸各地晶片產業爛尾頻傳，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋20日表示，將引導地方加強對重大專案建設的風險認識，按照「誰支援、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

孟瑋指出，大陸投資積體電路產業的熱情不斷高漲，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身積體電路行業，個別地方對積體電路發展的規律認識不夠，盲目上專案，低水準重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。

孟瑋表示，國家發展改革委一直高度重視積體電路產業健康有序發展，按照中共中央、國務院決策部署，會同有關部門強化頂層設計，狠抓產業規劃布局，努力維護產業發展秩序。

針對當前行業出現的亂象，國家發改委下一步將重點做好加強規劃布局、完善政策體系、建立防範機制、壓實各方責任共四方面工作。

首先在加強規劃布局方面，按照「主體集中、區域集聚」的發展原則，加強對積體電路重大專案建設的服務和指導，有序引導和規範積體電路產業發展秩序，做好規劃布局。引導行業加強自律，避免惡性競爭。

其次在完善政策體系方面，加快落實國發〔2020〕8號文，也就是關於新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展的若干政策，抓緊推出配套措施，進一步優化積體電路產業發展環境，規範市場秩序，提升產業創新能力和發展品質，引導產業健康發展。

第三在建立防範機制方面，建立「早梳理、早發現、早回饋、早處置」的長效工作機制，強化風險提示，加強與銀行機構、投資基金等方面的溝通協調，降低積體電路重大項目投資風險。

最後在壓實各方責任方面，堅持企業和金融機構自主決策、自擔責任，提高產業集中度。引導地方加強對重大專案建設的風險認識，按照「誰支援、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。