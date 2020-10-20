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身價1.7兆元 馬雲第四度登上中國首富寶座

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴集團創辦人馬雲以約新台幣1.7兆元的身價，第四度登上中國首富寶座。美聯社
阿里巴巴集團創辦人馬雲以約新台幣1.7兆元的身價，第四度登上中國首富寶座。美聯社

大陸胡潤研究院20日發布2020胡潤百富榜，阿里巴巴集團創辦人馬雲人民幣4,000億元（約新台幣1.7兆元）的身價，第四度登上中國首富寶座。騰訊控股董事會主席馬化騰則以人民幣3,900億元緊隨其後，農夫山泉董事長鍾睒睒首次上榜便以人民幣3,650億元位列第三。

今年榜單另一引人矚目的富豪是拼多多董事長黃崢，其財富增長63%至人民幣2,200億排名第八。胡潤百富董事長胡潤表示，黃崢今年轉讓自己名下價值近人民幣千億元的財富用於慈善事業及公司合夥人集體未來的股權激勵等，若非如此，黃崢今年排名應是第四，這大概是世界上第一次有人這麼大規模減股而沒有套現。

根據榜單，今年胡潤百富榜人數擴大32%，增加579人至歷史新高，全大陸共有2,398位企業家財富超過人民幣20億元，1,921位企業家財富比去年增長，其中743位是新面孔，人數創歷史新高。

上榜企業家總財富比去年增加近人民幣10兆元，相當於英國半年的GDP，達到人民幣27.5兆元。

此外，中國人民幣千億元級的企業家人數也比去年驟增一倍，達到41人，為歷年最多。人民幣百億元級企業家人數則比去年增加近200人，達到620位，相當於這一年平均每周增加4位。

人民幣 拼多多 農夫山泉 馬雲

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