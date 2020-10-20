「十四五」新五化 陸經濟添新動能

知名智庫、清華大學國情研究院18日在北京首發「『十四五』大戰略與2035遠景」新書稱，在本世紀頭20年，中國大陸緊緊抓住重要戰略機遇期，全面建成小康社會，為2035年基本實現現代化奠定堅實基礎。

中新社報導，這部由清華大學國情研究院最新研究成果薈集出版的專著介紹說，20年來，中國大陸的經濟總量增長、人均收入增長、城鎮化率、產業結構優化均超過預期目標，並基本實現工業化目標、實現科技發展目標，從中人類發展水平階段跨入高人類發展水平階段，徹底消除絕對貧困，地區差距、城鄉差距、居民收入差距持續縮小。

其中，經濟增長方面，據大陸國家統計局數據，2019年中國大陸國內生產總值（GDP）逾99兆元人民幣，按年平均匯率折算達14.4兆美元，穩居世界第二位。

人均收入增長方面，已從低收入水平到中低收入水平再達中高收入水平。按不變價格計算，2019年中國大陸人均GDP是2000年的4.39倍，年均增速8.1%，高於世界人均平均增速（為2.4%）。

城鎮化率方面，大陸城鎮人口比重從2000年的36.22%提高至2019年的60.6%，年均提高1.3個百分點，標誌著大陸從世界最大的農村社會轉變為世界最大的城鎮社會。

清華大學國情研究院院長胡鞍鋼表示，進入「十四五」時期，中國大陸除繼續「四化同步」推動外，還要通過數字與智能化、產業體系現代化、城市群與城鄉一體化、國家治理體系現代化、新型經濟全球化的「新五化」，為中國大陸經濟發展注入新動能。