廣東製造業新增貸款 超前三年總和

中國人民銀行廣州分行調查統計處副處長汪義榮19日在廣州介紹，前三季度廣東製造業新增貸款超前三年總和，全省貸款合理增長、投向更加精準。

中新社報導，10月19日，人民銀行廣州分行舉行新聞發布會，發布、解讀廣東省2020年第三季度經濟金融數據。數據顯示，今年1至8月，廣東社會融資規模增量3.18兆元（人民幣，下同），同比多增1.24兆元。9月末，廣東本外幣存款餘額26.05兆元，同比增長15.8%；本外幣貸款餘額19.12兆元，同比增長17.0%。

9月末，廣東製造業單位貸款餘額1.78兆元，同比增長21.2%，創下2013年以來新高；比年初增加2993億元，同比多增1711億元，超過2017至2019年增量總和。

其中，製造業的中長期貸款餘額同比增長53.0%。基礎設施業單位貸款餘額3.87兆元，同比增長19.7%。房地產貸款保持平穩增長，餘額同比增長13.0%；其中個人住房貸款比年初增加4764億元，同比多增199億元。

廣東的普惠小微貸款繼續保持量增、面擴、質優、價降趨勢。9月末，廣東全省民營企業貸款餘額5.35兆元，同比增長22.3%。普惠小微貸款餘額1.99兆元，同比增長36.2%。覆蓋面持續擴大，普惠小微貸款戶數達到187.46萬個，比上年末增加21.48萬戶。