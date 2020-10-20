全球工業互聯網 十大最具展望出列

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2020全球工業互聯網大會19日正在遼寧瀋陽進行，「全球工業互聯網十大最具成長性技術展望（2020-2021年）」在大會舉辦期間發布，區塊鏈標識數據管理技術、工業互聯網端邊雲融合技術、實時數據倉庫構建技術等入選。

中新社報導，為前瞻研判工業互聯網產業化重大布局，中國工業互聯網研究院、東北大學聯合開展工業互聯網成長性技術分析研究，編製完成「全球工業互聯網十大最具成長性技術展望（2020-2021年）」。

根據這份展望報導，十大最具成長性技術是：基於容器編排引擎的雲原生技術、工業系統低代碼開發技術、面向工業領域的超密集異構技術、基於深度學習的工業系統智能應用技術、實時數據倉庫構建技術、AI驅動的工業互聯網入侵檢測技術、「5G+MEC」智聯技術、工業互聯網端邊雲融合技術、基於先進物理層的工業以太網技術、區塊鏈標識數據管理技術。

其中，工業系統低代碼開發技術藉助可視化應用程序開發的界面，使用拖拽組件和模型驅動的邏輯開發應用程序，降低開發門檻、提高開發效率，能够有助於推動開發技術的普及，加速中小微企業數字化、網絡化、智能化轉型步伐。

基於深度學習的工業系統智能應用技術則是利用採集數據增強深度學習在工業控制系統領域的模型構建能力和分析辨識能力，提高工業智能化水平。通過賦能工業生產過程，實現能耗預報、工況感知、智能決策、產品質量追溯等功能。該技術是實現工業設備互聯互通、工業服務智能化重要驅動力。

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