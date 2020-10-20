劉鶴：加快5G+VR應用 普惠VR

2020世界VR產業大會雲峰會開幕式19日在江西南昌舉行，大陸國務院副總理劉鶴在書面致詞中表示，要加快推進5G+VR成果應用轉化，大力發展普惠VR，打造VR產業集聚地和創新應用示範地。

中新社報導，劉鶴在致詞中表示，當前，新一輪科技革命和產業變革加快，虛擬現實技術和互聯網、大數據、人工智能、5G等數字技術深度融合發展，正在對經濟社會發展進程產生深刻而廣泛影響。特別是今年以來，全球遭遇新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，激發包括虛擬現實產業在內的非接觸式經濟發展。

隨著5G時代來臨，虛擬現實與實體經濟將在更廣範圍、更深程度、更高水平實現融合，加快實體經濟數字化、網絡化、智能化升級。

劉鶴指出，當前中國大陸正處在「十三五」規劃收官、謀劃「十四五」發展藍圖的關鍵時期。在新的形勢下，中國大陸將致力於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，虛擬現實產業發展大有可為。

劉鶴建議，第一，加快完善新型基礎設施。新型基礎設施是虛擬現實產業發展的重要支撐；第二，大力拓展重大應用場景。重大應用場景是虛擬現實技術規模化應用的前提和條件；第三，著力深化國際產業合作。VR技術是一項全新技術，是人類共同智慧的創造。推動虛擬現實產業發展，必須加強國際交流合作，匯集國內外資源和企業共同推進虛擬現實技術研發、製造和應用。