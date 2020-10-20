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廣州辦公樓市回穩 空置率下降

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
仲量聯行19日在廣州發布「廣州房地產市場2020年第三季度回顧及展望」。圖為四川成都一處正在建設中的高層大樓。（中新社）
仲量聯行19日在廣州發布「廣州房地產市場2020年第三季度回顧及展望」。圖為四川成都一處正在建設中的高層大樓。（中新社）

仲量聯行華南區董事總經理吳仲豪19日在廣州表示，2020年三季度，廣州總體經濟持續穩定復甦，隨著企業對市場信心逐漸恢復，整體辦公樓租賃需求在本季度有所釋放，租賃活動較上季度有一定的上升。

中新社報導，仲量聯行19日在廣州發布「廣州房地產市場2020年第三季度回顧及展望」，報告顯示三季度不少企業經營情況較二季度有所恢復，廣州辦公樓市場漸顯回穩。隨著企業對市場信心逐漸恢復，整體租賃活動較上一季度有一定的上升。

今年三季度廣州全市共有兩座甲級辦公樓入市，分別為唯品會總部大廈以及阿里中心，這兩個項目均位於琶洲片區且為總部辦公樓，業主自用比率接近90%。新項目的落成為廣州甲級辦公樓市場增加了近21萬平方公尺的辦公空間。

數據顯示，廣州多數存量辦公樓的空置率已趨於穩定，沒有再次出現空置率大幅上升的現象。雖然中小企業的恢復過程較為緩慢，退租或削減辦公面積的情況在本季度仍時有發生，但對整體空置率的影響比較有限。因此三季度廣州全市空置率較上季度環比下降0.5個百分點。此外，三季度廣州甲級辦公樓市場整體租金企穩，環比小幅微升0.4%。

仲量聯行預計，在未來12個月內，廣州甲級辦公樓市場將繼續呈現復甦的態勢。雖然來自外部環境的不確定性仍然存在，但隨著中國大陸國內需求逐步改善，企業盈利展望有望逐步向好，有利於企業租賃交易繼續回升。短期內，科技、銀行、保險以及專業服務類企業將繼續成為廣州辦公樓租賃市場的主要支撐力量。

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