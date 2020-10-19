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劉鶴：陸要大力發展VR 推進5G、物聯網等新基建

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴19日表示，新型基礎設施是虛擬實境產業發展的重要支撐，要加快完善新型基礎設施。（圖／取自新華網）
大陸國務院副總理劉鶴19日表示，新型基礎設施是虛擬實境產業發展的重要支撐，要加快完善新型基礎設施。（圖／取自新華網）

大陸國務院副總理劉鶴19日表示，新型基礎設施是虛擬實境產業發展的重要支撐，要加快完善新型基礎設施，統籌推進三類「新基建」，第一，是以5G、物聯網、工業互聯網等為代表的通訊網路基礎設施；第二，是以AI、雲端運算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施；第三，是以數據中心、智慧計算中心為代表的算力基礎設施。

據大陸工信部網站消息指出，劉鶴發表「2020世界VR產業大會雲峰會」開幕式書面致詞，指出大陸具體要深化製造、教育、醫療、健康、文化娛樂、商貿物流等重點行業和特色領域的應用場景探索，加快推進5G+VR成果應用轉化，大力發展普惠VR，打造VR產業集聚地和創新應用示範地。

劉鶴表示，當前新一輪科技革命和產業變革加快，虛擬實境技術和互聯網、大數據、人工智慧、5G等數位技術深度融合發展，隨著5G時代來臨，虛擬實境與實體經濟將在更廣範圍、更深程度、更高水準上實現融合，加快實體經濟數位化、網路化、智慧化升級。

劉鶴更表示，大陸還要著力化國際產業合作，匯集國內外資源和企業共同推進虛擬實境技術研發、製造和應用；要吸引國際高端人才，拓展國際化的市場應用，暢通虛擬實境全球產業鏈、供應鏈，推動大陸國內國際雙循環相互促進。

劉鶴 實體經濟 國務院 物聯網 AI

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