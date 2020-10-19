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陸工信部肖亞慶 會見美中貿易全國委員會董事會代表團

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸工業和信息化部部長肖亞慶。百度圖庫
大陸工業和信息化部部長肖亞慶。百度圖庫

大陸工信部官網公告，工業和信息化部部長肖亞慶19日以視頻方式會見美中貿易全國委員會董事會代表團，雙方就中美產業發展合作等問題深入交換意見。

美中貿委會主席、康明斯公司董事長兼首席執行官蘭博文、會長克雷格·艾倫及通用汽車、高通等多家美企總部負責人參加。

肖亞慶表示，習近平總書記本月在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上的重要講話對大陸堅定不移全面擴大開放做出重要闡述。近年來大陸5G、新能源汽車等產業快速發展，市場前景廣闊，將持續營造公平公正的市場環境，歡迎美資跨國企業積極參與。

肖亞慶指出，美中貿易全國委員會多年來為促進中美經貿關係積極努力，希望繼續發揮更大作用，推動雙方產業共同健康發展。

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