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大陸9月失業率5.4％ 統計局官員：今年壓力仍大

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大學畢業生9月就業狀況壓力減輕，就業形勢好轉，但今年就業壓力仍較大。新華網
大學畢業生9月就業狀況壓力減輕，就業形勢好轉，但今年就業壓力仍較大。新華網

大陸國家統計局發言人劉愛華19日表示，9月大陸全國城鎮調查失業率為5.4%，月減0.2個百分點，大學畢業生就業狀況壓力減輕，就業形勢好轉，但今年就業壓力仍較大。

路透報導，劉愛華引用數據表示，9月，大陸全國城鎮調查失業率為5.4％，比8月下降0.2個百分點；其中25歲至59歲人口調查失業率為4.8％，低於大陸全國城鎮調查失業率0.6個百分點，與8月持平。

9月，20至24歲大專及以上人員調查失業率比8月下降2.4個百分點，但比去年同期上升4個百分點，說明今年的就業壓力對大學畢業生來說還是比較大的。

在農民工就業方面，她指出，第3季外出務工勞動力是1.79億人，和第2季相比增加200萬人，說明外出務工勞動力是在增加的，從監測的城鎮調查失業率來看，外來務工人群調查失業率也逐月下降。總體上來講，農民工就業也趨於好轉。

不過，外出務工勞動力雖然第3季比第2季增長，但和去年同期相比減少380多萬人，下降2.1%。劉愛華強調，還需要進一步通過保市場主體、助企紓困、鼓勵靈活就業等措施，加大政策落實力度，緩解重點群體的就業壓力。

大陸國家統計局公布，1至9月城鎮新增就業人員898萬人，完成全年目標任務900萬人以上的99.8%。路透根據歷史數據計算，9月單月城鎮新增就業117萬人。

今年7月發布的「就業藍皮書：2020年中國本科生就業報告」顯示，2019屆本科畢業生平均月收入為人民幣5,440元（約新台幣2萬3,390元）。後疫情時代，不少傳統線下業態受到的衝擊較大，旅遊、廣告傳媒、金融等行業對應屆生的招聘需求下降明顯。

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