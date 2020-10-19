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陸男闖劉鑾雄、李澤楷住宅 判囚20個月

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
患有精神分裂、持雙程證赴港的大陸男子去年9月，先後闖入華人置業前主席劉鑾雄及香港首富李嘉誠的兒子李澤楷名下的大宅要搶錢，被告今在區域法院承認兩項企圖入屋犯法罪，判囚20個月。（星島網）
患有精神分裂、持雙程證赴港的大陸男子去年9月，先後闖入華人置業前主席劉鑾雄及香港首富李嘉誠的兒子李澤楷名下的大宅要搶錢，被告今在區域法院承認兩項企圖入屋犯法罪，判囚20個月。（星島網）

患有精神分裂、持雙程證赴港的大陸男子去年9月先後闖入華人置業前主席劉鑾雄及香港首富李嘉誠的兒子李澤楷名下的大宅，聲稱要到上址「攞錢」（拿錢），並稱曾試圖到「賭王」何鴻燊四太梁安琪及三房女兒何超蓮、何超盈的住所。他今在區域法院承認兩項企圖入屋犯法罪，遭判囚20個月。

星島日報報導，被告張明通（31歲）先於去年9月16日晚，爬進劉鑾雄名下位於跑馬地高士美道的大宅，保安發現後報警處理。被告稱因為沒有錢，便前來拿錢；及後又在錄影會面中稱知道劉既富有又慷慨，故前來向他借錢。

同月，21日早上6時許，被告從正門進入李澤楷名下位於大浪灣道的大宅。李的家傭見到他坐在正門前的門階上，將事件匯報保安，保安報警處理。被告聲稱到大宅「攞錢」，並在錄影會面中承認，他透過社交媒體得悉香港富豪的地址，曾前往「賭王」何鴻燊四太梁安琪等人住所，但被警方截獲。

香港 李澤楷 何鴻燊

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