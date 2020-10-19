阿里吃下大陸大潤發 1050.8億收購高鑫51%

大陸科技巨頭阿里巴巴19日港交所宣布，將透過淘寶中國投資港幣280億元（新台幣1,050.8億元），間接收購在大陸以「歐尚」及「大潤發」經營大賣場的高鑫零售約51%股權；股份購買後，阿里巴巴連同關聯方將持有高鑫約72%的經濟權益，而阿里巴巴會將高鑫綜合入帳至財務報表中。

消息公布後，高鑫零售股價狂飆近18%。

2017年11月，高鑫零售與阿里巴巴首度聯手，阿里巴巴董事局主席張勇曾把與高鑫零售的這樁交易比喻為一段婚姻，他表示這幾年，從投資百貨業（銀泰）、3C家電連鎖（蘇寧）、各地超市便利店（三江、百聯），再到聯手全大陸最大的商超賣場集團（大潤發、歐尚），阿里巴巴全面推動線上線下融合的新零售進程逐漸清晰。

阿里巴巴刊載於香港聯交所的公告指出，根據「香港公司收購及合併守則」，完成股份購買後，淘寶中國將須按每股港幣8.1元（即淘寶中國就股份購買應付的價格）的要約價，就高鑫全部已發行股份提出強制性無條件全面收購要約，淘寶中國可能須額外支付最多約港幣170億元收購其他股東持有的高鑫股份。

阿里巴巴方面認為，阿里巴巴擬投入港幣280億元成為高鑫零售控股股東，此舉帶動了大陸商業零售史上規模最大、覆蓋面最廣、受益人數最多的一次系統性升級。

借力阿里巴巴的數位生態系統，推進門市數位化，並將新零售解決方案應用于高鑫門市，包括線上線下一體化、現代物流及個性化的消費者體驗。

根据阿里巴巴2021財年第一季度（截至2020年6月30日止）業績報告顯示，阿里巴巴為高鑫零售賦能所貢獻的收入占其總收入的約15%。

阿里巴巴方面表示，與高鑫零售合作最初的設想，今天全都變成了現實，高鑫零售旗下大潤發和歐尚超市484家門市已經全面實現線上化，並接入餓了麼、淘鮮達和天貓超市共用庫存業務。

所有門市都提供5公里範圍內1小時達配送，其中180家門市支持20公里範圍內半日達服務。