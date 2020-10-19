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陸專家：大陸第四季經濟以內循環為主導

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸第3季GDP增速4.9%，低於預期，不過前三季累計固定資產投資增速也為年內首次轉正。中新社
大陸第3季GDP增速4.9%，低於預期，不過前三季累計固定資產投資增速也為年內首次轉正。中新社

大陸第3季GDP增速4.9%，低於預期，不過前三季累計固定資產投資增速也為年內首次轉正。分析預計，第4季大陸經濟增速有望加快，未來還是要以內循環為主導，穩步復甦。

路透報導，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，第3季GDP接近5%，相比第2季繼續加速。月度工業和出口增速基本都恢復到疫情前的水平。但仍應關注一旦隨著其它主要出口國疫情得到控制，復工復產得以推進後，大陸出口面臨的壓力可能重新加大。

美國對中戰略已發生轉變，大陸面臨的壓力有增無減。唐建偉指，大陸還是要以內循環為主導，依靠內部來挖潛。現在從數據看，消費和投資都是有韌性的、在恢復，消費雖然慢一些，但整體還是不錯的，下半年消費回暖的態勢比較明確。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，第3季經濟在第2季「V」型反彈基礎上，繼續穩步復甦。整體來看，供需兩端加速回暖，工業生產延續恢復態勢，內需疲弱狀況有所改善，其中消費、固定資產投資和基建投資累計增速均實現增速「轉正」，GDP增長實現4.9%，前三季實現正成長0.7%，還是非常令人振奮。

不過，大陸境內經濟運行的隱憂主要有五個方面：一是消費的擴大缺乏強有力的支撐；二是對於房地產的高壓態勢和強力調控將抑制之前表現較好的房地產銷售和投資，可能會對穩定投資和刺激消費有一定負面影響；三是擴張性宏觀經濟政策過快退出、邊際收緊的風險。

第四，秋冬季節疫情再起和海外疫情居高不下將加劇全球經濟衰退，進而衝擊大陸外需，拖累出口表現；五是美國選戰在第4季見分曉，中美間的戰略博弈和摩擦恐將面臨再度升級的巨大風險，中美經貿、技術領域的有限「脫鉤」造成外循環受阻。

疫情 房地產

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