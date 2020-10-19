阿里斥資36億美元入主高鑫零售

阿里巴巴19日公告，同意通過其子公司淘寶中國投資總計約36億美元向Auchan Retail International S.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司70.94%股權。這意味著，在歷經近三年合作後，高鑫零售正式被阿里巴巴納入麾下。

大陸最大商超賣場數位化升級，商超零售業將迎來下一個數位化發展的風口。第一財經報導，吉鑫控股有限公司持有高鑫零售約51%股權。此次股份購買後，阿里巴巴連同其關聯方將直接和間接共持有高鑫零售72%股份，成為控股股東，阿里巴巴會將高鑫零售併入其財務報表。

根據「香港公司收購及合併守則」，完成股份購買後，淘寶中國將須按每股港幣8.10的要約價以現金就高鑫的全部已發行股份提出強制性無條件全面收購要約。此次要約價每股港幣8.10元，相較於公司截至2020年6月30日止每股淨資產港幣2.83元溢價186.03%。 根據該全面收購要約，淘寶中國可能須額外支付最多約22億美元收購其他股東持有的高鑫股份。

2017年11月20日，阿里巴巴宣布將投入約28.8億美元，直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份，雙方隨後展開新零售試驗。借力阿里巴巴的數位生態系統，推進門市數位化，並將新零售解決方案應用於高鑫門市，包括線上線下一體化、現代物流及個性化的消費者體驗。

阿里巴巴表示，與高鑫零售合作最初的設想，今天全都現實：高鑫零售旗下大潤發和歐尚超市484家門市已經全面實現在線化，並接入餓了麼、淘鮮達和天貓超市共享庫存業務。大陸門市都提供門市5公里範圍內1小時達配送，其中180家門市支持20公里範圍內半日達服務。