經濟持續復甦 大陸第3季GDP增4.9%

大陸第3季經濟增速繼續回升，但不如預期。大陸國家統計局19日公布，第3季GDP年成長4.9%，季增2.7%。

大陸國家統計局表示，前三季經濟運行持續穩定恢復，統籌防疫和發展成效顯著。但也要看到，國際環境仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較多；大陸疫情外防輸入、內防反彈的壓力不小，經濟仍處在恢復進程中，持續復甦向好基礎仍需鞏固。

信報財經報導，今年前三季，大陸GDP生產總值人民幣72.28兆元，年增0.7%，符合預期。第一季GDP年下滑6.8%，為1992年有記錄以來首次出現負值；第二季恢復正增長，年增3.2%。

大陸國務院總理李克強5月發表政府工作報告，不設今年GDP增長目標，是自1994年開始定下目標以來首見，因全球新冠肺炎疫情及經貿形勢有很大不確定性。

前三季數據，以產業看，第一產業增加值人民幣4.81兆元，年增2.3%；第二產業增加值人民幣27.43兆元，增0.9%；第三產業增加值人民幣40.04兆元，增0.4%。

大陸全國規模以上工業增加值年增1.2%，略高於預期的升1%。第三季年升5.8%，較第2季加快1.4個百分點。9月工業增加值增6.9%，比8月加快1.3個百分點，連續六個月增長，並高於預期的升5.8%。

前三季，大陸全國固定資產投資人民幣43.65兆元，年長0.8%，增速年內首次由負轉正，但略低於市場預期增長0.9%。大陸全國房地產開發投資人民幣10.35兆元，年增5.6%。

前三季，社會消費品零售總額27.33兆元，年跌7.2%，市場預期跌7.4%。第3季增0.9%，季度增速年內首次轉正。9月社會消費品零售總額人民幣3.53兆元，年增3.3%，優於預期的升1.6%，增速比8月加快2.8個百分點，連增兩個月。