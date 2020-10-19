易綱：大陸今年經濟增長約2%

中國人民銀行行長易綱18日在線上30國集團(G30)國際銀行研討會上表示，大陸今年經濟將增長約2%，因其控制住新冠疫情，這表明對內需驅動的復甦前景有信心。

路透報導，易綱發言稱，他認為今年前三季累計的增長將是正值；至於整年，預期大陸國內生產毛額(GDP)將增長約2%。大陸經濟仍有韌性，有很大的潛力。預期將會持續復甦，這將有利於全球復甦。而大陸的財政和貨幣政策將側重於幫助中小型企業渡過新冠肺炎危機帶來的痛苦，同時確保內需在促進增長方面發揮更大效益。

易綱稱，過去三個月中，人民幣兌美元匯率「大幅」升值，反映出兩國之間的利率差異，這應該讓市場來決定。貨幣政策應集中應對內需，大陸境內通脹目標上，而匯率就由市場去決定。