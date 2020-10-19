冀台會 線上+線下開幕

第18屆冀台經濟合作洽談會（冀台會）18日啟幕，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱通過視訊方式在開幕式上致辭時表示，唯有兩岸和平發展才能避免上一代的悲劇重演，並呼籲台商、台青把握河北發展的歷史機遇。

中新社報導，本屆冀台會採取「線上+線下」方式舉辦，通過現場參會、視訊連線、視訊直播等形式，舉辦開幕式和現代農業對接交流、中醫藥產業對接交流。此次大會在河北省衡水市設主會場，在台灣台北市、花蓮縣設分會場，冀台兩地600餘人線上參會，約21.5萬兩岸同胞線上看開幕式直播。

洪秀柱稱，在這兩岸交流陷於低潮的時刻，冀台會的順利舉辦令人感到振奮，「兩岸同胞以實際行動證明，即使不能够面對面地互訪，只要我們的心還在一起，任何形式的交流都會讓我們牽起彼此的雙手，一同為更美好的明天而努力」。

洪秀柱也呼籲廣大台商、台青把握重大歷史機遇。如今河北是環渤海地區最有發展活力的經濟大省之一，近年來，京津冀協同發展、雄安新區規劃建設和2022年北京冬奧會籌辦，都蘊含著無限新機遇和新商機。

河北省副省長徐建培指出，積極推出支持政策，優化發展環境，為台胞台企提供同等待遇，推動兩地經貿文化交流合作升級加力。他表示，真誠地歡迎台灣各界朋友更多地參與河北的改革開放發展。

大陸全國台企聯會長李政宏表示，如今京津冀協同發展、雄安新區規劃建設、2022年北京冬奧會籌辦都為河北省帶來新機遇，希望通過此次冀台會讓兩岸優勢互補，深挖合作契機，共創雙贏。