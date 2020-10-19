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德爾瑪：創新設計 打造爆款家電

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
德爾瑪電器有限公司負責人李軍衛。（中新社）
德爾瑪電器有限公司負責人李軍衛。（中新社）

距離2020年「雙11」網購節不到一個月，廣東佛山順德區德爾瑪電器的廠房備戰氣氛持續升溫。德爾瑪負責人李軍衛表示，設計創新是德爾瑪持續增長的原動力，自始就瞄準消費升級釋放的需求，從產品設計上著力解決消費者痛點。

中新社報導，今年以來，受海外疫情和國際環境雙重壓力影響，不少行業海外訂單出現嚴重下滑。德爾瑪卻逆勢取得大陸國內、國外兩個市場訂單數量雙豐收。在直播帶貨大潮中，更是成為羅永浩、辛巴等眾多網紅主播直播間裡的爆款產品。

2011年，德爾瑪在有著「中國家電之都」之稱的順德創立，如今已成為集家電研發設計、生產和銷售於一體的創新電器品牌企業。

近年來，大陸民眾消費需求的轉變給互聯網小家電帶來新的機會，具有功能細分化、便攜化等獨特優勢的小家電產品頗受年輕的消費主力喜愛。面對新商機，有別於冰箱、空調、電視機等傳統大家電，德爾瑪小家電在產品設計上，側重突出便攜化、多功能組合、無線化和可視化等功能。

正是憑藉品類差異化策略，德爾瑪在美的、格蘭仕等順德眾多家電大品牌的包圍中，成功闖出名堂。李軍衛說，德爾瑪將目標消費者定在了「85後」「90後」甚至是「00後」群體。

今年疫情對零售行業衝擊很大，但主打健康概念的小家電市場反而逆勢上揚，比如德爾瑪的吸塵器和淨水器在線上就相當熱銷。李軍衛說，「今年6月14日辛巴復出那一場直播中，5分鐘就賣出10萬台德爾瑪的淨水器，創造了行業的神話，我們都嚇壞了。後來整整加足馬力生產了3個月，才把貨物配送到位」。

今年以來，德爾瑪積極布局短影音、直播帶貨等新興業態，直播帶貨已經累計為其創造了超過2億元（人民幣，下同）銷售額。李軍衛稱，預計德爾瑪今年的直播帶貨銷售額將占據公司整體銷售額30%。

據智研咨詢發布的「2020-2026年中國小家電行業市場供需態勢及競爭策略研究報告」顯示，2020年中國大陸小家電行業市場規模將突破4600億元，未來3年至5年仍是消費升級的高增長期。

小家電發展前景看好，過去兩年德爾瑪完成了三輪共計超過12億元的融資。同時，德爾瑪電器完成對飛利浦全球水健康業務的併購。李軍衛透露，德爾瑪將有望在明年六七月分正式上市。

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