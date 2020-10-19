全球工業互聯網大會 瀋陽開幕

「2020全球工業互聯網大會」18日在瀋陽開幕。國內外相關領域專家學者以及中外領軍企業負責人匯聚大會現場，共同探討如何通過工業互聯網推動工業化與信息化更好融合發展。

中新社報導，大陸工信部副部長劉烈宏在大會開幕式上致詞說，中國大陸工業互聯網新基建在過去一年快速推進，高質量的外網覆蓋大陸全國300多個城市，連接了18萬家工業企業，具有一定行業區域影響力的工業互聯網平台超過70個。

劉烈宏說，接下來，將加強工業互聯網網絡、平台、安全三大體系建設，深入推進5G+工業互聯網512工程，加強時間敏感網絡、數字孿生、知識圖譜等關鍵技術研發創新和產業化，提升產業支撐能力，推動工業互聯網向實體經濟各領域延伸。

在大會展廳，觀眾可通過互動演示的方式，感受「5G超級上行+無人機」結合實現的水泥礦山4K視頻廣覆蓋；體驗5G低時延AR輔助組裝；通過大屏實時連線5G工業組網和智能組網，從「5G+智慧工廠」「5G+智慧鋼鐵」「5G+智慧礦山」「5G+智慧電力」等方面進行VR互動體驗。

大會還宣布，今後將每年如期在遼寧瀋陽舉辦全球工業互聯網大會。遼寧作為中國大陸重要的工業基地，近年來把發展工業互聯網、5G、人工智能等產業，作為驅動經濟增長的主要動力，作為賦能鋼鐵、石化、裝備製造等產業的重要途徑。目前，遼寧上雲工業企業已有7千多戶，遼寧全省數字經濟增加值占生產總值的比重超過30%。