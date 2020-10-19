俄羅斯大豆 陸全面開放

「中國是世界第一大大豆進口國，全球60%的大豆都流向了中國。但是自俄羅斯進口量不足100萬噸。」中國大豆產業協會副會長、黑龍江省大豆協會會長唐啟軍表示，中國大陸放開了俄羅斯全境大豆進口，向俄羅斯大豆敞開了市場大門，兩國農業方面的合作方興未艾，大豆等農產品貿易合作擁有廣闊的提升空間。

中新社報導，第二屆中俄大豆貿易與投資對接會暨中俄農業金融保險研討會於17日在哈爾濱召開，中俄兩國農業專家就深化大豆合作展開討論。

數據顯示，2018年中國大陸自俄進口大豆87.12萬噸，創歷史最高紀錄；2019年進口量為73.25萬噸，其中第四季度進口25.41萬噸，環比增長82.81%。

據中方統計，今年1至8月，中方自俄進口大豆49萬噸，同比增長9%；自俄進口大豆油21.6萬噸，同比增長2.4倍。「不過，俄羅斯大豆在中國大豆進口總量中占比仍不到1%，雙方未來合作潛力巨大。」大陸商務部歐亞司副司長張棟說。

張棟透露，目前，雙方正在積極開展大豆省州「結對子」工作，初步確定黑龍江—廣東—濱海邊疆區、黑龍江—猶太自治州、黑龍江—阿穆爾州、山東—猶太自治州四對大豆重點省州開展。

此外，中國食品土畜進出口商會將與俄油脂聯盟成立中俄大豆產業聯盟，促進業界對接和全產業鏈合作。「俄羅斯大豆在品質不比其他國外夥伴產品差，盼與中方一些企業直接進行對接。」俄羅斯經濟發展部發展雙邊合作司副司長澤列涅夫說。

澤列涅夫坦言，兩國大豆領域的合作目前仍有難題。例如，在運輸領域，特別是在公路運輸方面還存在一些問題需要去進行解決。

中俄雙方提出，力爭到2024年中方自俄進口大豆370萬噸。通過在俄建設農業合作綜合示範園區，開展全產業鏈和深加工合作，擴大俄豆油、大豆蛋白等產品輸入中國大陸。