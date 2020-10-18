陸發布「深圳綜合改革試點方案」首批40條授權清單

中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前發布「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）」， 賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權。今天上午，大陸國家發展改革發布，深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點「首批授權事項清單」。

據香港01報導，國新辦今天上午舉行記者會，國家發改委副主任寧吉喆等介紹推動深圳綜合改革試點落地見效有關情況。

寧吉喆指出，這40條授權事項包括六個方面，其中要素市場化配置方面13條，營商環境方面8條，科技創新體制方面6條，對外開放方面7條，公共服務體制方面3條，生態和城市空間治理方面3條，各條中明確了改革事項的主要內容。40條首批授權事項清單將在國家發展改革委網站公開。

深圳市市長陳如桂表示，首批授權的40個事項中，有20多項需要修訂現行法律法規。而有些改革措施正在加快落地，例如深圳正開展數字（數位）人民幣内部封閉試點測試、加快實施區域性國資國企綜合改革、亦正在推進技術成果轉化制度創新和土地管理制度改革。

本次發布的清單與「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案」是什麽關係？有何特點？寧吉喆指出四點。

首先，實施方案和授權清單是有機統一的整體，實施方案重在明確重點領域、改革方向和構建機制，授權清單重在具體落實；授權方案在實施方案總體框架下，按照中共中央、國務院的改革部署，結合深圳改革發展實際，分批次提出有針對性的改革舉措。

第二，授權清單是改革方式方法的重大創新，綜合授權是在大陸中央改革頂層設計和戰略部署下，以清單式批量報批的方式推動重點領域和關鍵環節改革，列入清單的事項實施備案管理，除明確要報批的事項，其他不再逐項報批，這種方法本身就是重要的改革。

第三，授權清單體現改革的擔當，首批授權清單中40條授權事項每條內容都很豐富，將為推動高質量發展釋放巨大的改革紅利。

第四，授權事項分批推出滾動實施。寧吉喆說，在五年改革試點的總體框架下，按照中共中央、國務院決策部署，結合深圳改革發展實際，國家發展改革委將會同有關方面分若干次，滾動研究制定授權清單，按程序報批後推進實施。成熟一批，推出一批。