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人民幣6.7以下波動 成常態
中國外匯投資研究院院長譚雅玲接受官媒中新社專訪時表示，人民幣升值外貿企業承受壓力大，但不必擔憂升值推動房價上行，預計人民幣兌美元匯率在6.7元以下的水準波動將成常態，回到7元也有可能。
人民幣近期持續快速升值，引發各方關注，譚雅玲稱，本輪人民幣升值從6月開始，至今並未停止，周期較長。
她認為，人民幣升值首先源於大陸經濟向好，人們對人民幣信心增強。此外，由於大陸經濟率先復甦，經濟穩定、復工態勢較好，加上金融市場加速開放，國際資本在投機、對沖和套利方面較青睞大陸市場，這種疊加效應促使資金湧入大陸市場。
譚雅玲強調，目前人民幣升值，外貿企業承受的壓力非常大。
譚雅玲表示，無須擔憂人民幣升值導致房價上行，現在中央對房地產調控的基調非常堅定，對房地產在進行微調和漸進的調整當中，這種共識基本上已達成。
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