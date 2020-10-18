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iPhone 12在陸預購秒殺

經濟日報 / 記者林則宏／綜合報導

中美關係緊張絲毫不影響大陸民眾搶購蘋果新款手機，iPhone 12系列中的iPhone 12和iPhone 12 Pro兩款機型，16日晚間8時在大陸各電商平台開放預購，結果兩大電商蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店都瞬間秒殺。

16日晚預售的iPhone 12與iPhone 12Pro將在23日推出。其中，iPhone 12採6.1吋螢幕，256GB版大陸售價人民幣7,599元（約新台幣3.2萬元），iPhone 12Pro起售價為8,499元（約新台幣3.6萬元）。

《第一財經》報導，京東和蘇寧預售新款iPhone，有超過160萬人預約，超過去年iPhone11系列的三天預購總和。

《澎湃新聞》援引蘇寧易購提供的資料顯示：截至16日18時，在蘇寧易購iPhone12系列各個型號新品預約總量已突破145萬，其中iPhone12預約數量超過92萬，iPhone12 Pro預約總量達到52萬，最受歡迎的型號為iPhone 12 128G 藍色。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，僅管暫時沒有官方數據，但其中搶手機型幾乎不到1分鐘就無法下單，京東平台上iPhone 12預約人數早已超過20萬。

16日晚間8時3分選購的海藍色iPhone 12 Pro可以在23日發售當天拿到貨，晚間8時8分的訂單則顯示海藍色iPhone 12 Pro需要在正式發售一周後才能拿到貨，貨源已經比較緊張。

報導稱，如果沒有搶到23日開售首批，消費者還可以在24日早上通過蘋果官網，或者App用戶端嘗試當天到店預約購買。

《每日經濟新聞》表示，預售開始後不久，蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店就顯示「無貨」。僅管蘋果官網可以正常下單，但不少網友反映蘋果官網超「卡」，甚至根本無法打開。

《澎湃新聞》也稱，16日晚間正式開啟預購兩三分鐘後，蘋果的網頁版和Apple Store用戶端都出現卡殼現象，有些選購的型號最終卡住無法完成買單。

不過，整體上網路還算順暢，刷新一下還可以繼續點開購買，尤其Apple Store用戶端比較順暢。

電商 天貓

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