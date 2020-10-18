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陸擴大出口管制 12月上路

經濟日報 / 記者呂佳蓉／綜合報導

中美科技戰方興未艾，為反制美國，北京加速出口管制立法。大陸全國人大常委會昨（17）日表決通過《出口管制法》，明確載入反制條款，寫明「任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益的，中國可根據實際情況對該國或地區採取對等措施」，新法將於12月1日實施。

面對美國在技術出口的封堵，經過十個月內的三次審議後，北京快速通過《出口管制法》，作為反制，有分析認為，這將有利於中國大陸在與美國較量中保護關鍵技術，也意味著中美科技戰可能進一步升溫。

中共新推出的《出口管制法》包括總則，管制政策、管制清單和管制措施，監督管理，法律責任，附則五章，共49條。

陸媒《財新網》報導，《出口管制法》借鑑國際通行的做法，將兩用物項、軍品、核武以及其他履行國際義務與維護國家安全相關的貨物、技術、服務等物項都納入管制，明確「管制物項包含物項相關技術資料等數據」，顯示管制物項全覆蓋。

據21世紀經濟報導，第三稿補充將技術資料等數據界定為管制物項，多位委員贊成將源代碼和算法等列入管制物項；也有委員建議對5G、量子通信等技術的出口或轉讓實施一定的管制。

與此前的審議稿不同，最終推出的《出口管制法》，還針對外國濫用出口管制行為措施，增加了反制條款，「即任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區採取對等措施」。

與此同時，大陸可能對違反最終用戶或最終用途管理要求、可能危害大陸國家安全的進口商和最終用戶建立管控名單，即「黑名單管控」。

《出口管制法》對違法違規行為做出處罰規定，對出口經營者違反出口經營專營資格要求、不正當獲取管制物項出口許可證件等行為給予罰款、責令停業整頓，吊銷出口專營資格等處罰。

北京 人大常委會

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