漲過頭了！專家警告：人民幣對美元恐回貶至7

人民幣持續走強，對美元在岸即期匯率周五升破6.70關口，創近18個月新高。不過，中國外匯投資研究院院長譚雅玲指出，人民幣升值已經讓大陸出口企業承受非常大的壓力。她警告，人民幣恐面臨貶值的修正壓力，甚至不排除回到1美元對人民幣7元。

人民幣對美元在岸即期匯率16日收在6.6982，目前市場普遍仍看漲人民幣，但譚雅玲接受中新社專訪時卻示警，人民幣恐面臨回貶壓力。

譚雅玲表示，人民幣匯率中長期走勢目前難以判斷，原因有三：一、美國大選沒有落地；二、中美貿易還處在不確定的狀態；三、疫情給中國經濟、世界經濟帶來的結果仍不確定。

她認為，人民幣對美元匯率在6.7以下水平波動應該會成為常態，「回到7也有可能」。

「因為最簡單的一個邏輯：大漲就會大跌。人民幣升值，6月到現在未停歇，也面臨著貶值的修復性。它要化解一定的風險，人民幣可能向6.8、6.9偏貶值的方向修正。」

譚雅玲表示，本輪人民幣升值從6月開始，至今尚未停歇，周期較長。她認為，人民幣升值首先源於中國經濟向好，人們對人民幣信心增強。

此外，由於中國經濟率先復甦，經濟穩定、復工復產態勢較好，加上中國金融市場加速開放，國際資本在投機、對沖和套利方面較青睞中國市場，這種叠加效應促使資金湧入中國市場。

中美之間、中國和其他發達國家之間存在著巨大的利差與匯差，也是推升人民幣的重要因素。

但譚雅玲同時指出，人民幣升值也不排除海外有藉題發揮的刻意性，藉著中國比較良好的勢頭和開放的效果，主觀上刻意推高人民幣的嫌疑，這應引起高度關注。

她表示，當前中國出口指標相對較好，這與政策扶持、整個海外疫情舒緩，以及中國在世界貿易中的地位和影響有特別重要的關係，但「目前人民幣升值，外貿企業承受的壓力非常大」。

譚雅玲並提醒，以當前整體形勢來看，資金的投機已不可避免。中國應警惕，大量海外資金流入恐使得國內資產泡沫壓力增加，必須防範相關風險的出現。