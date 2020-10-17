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人民幣匯價 升破6.7

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

在中國人民銀行（大陸央行）出手取消遠期購匯準備金後，人民幣美元匯率經過短暫調整，重拾漲勢。人民幣對美元即期匯率昨（16）日下午16時30分收盤報6.6982，升破6.7元關卡，創近18個月新高，較上一交易日上漲318個基點，盤中最高升值至6.6953。

離岸人民幣對美元匯率同樣升破6.7元關口，最高報6.6908。

彭博資訊報導，大陸央行調整風險準備金的消息迅速被市場消化，如果匯率再度過快走強，大陸央行或將動用新的手段引導市場預期。其中，市場猜測較多的政策選項是調整中間價定價模式中的逆周期因子。  

本周人民幣兌美元中間價累計升值464個基點，專家認為，短期內人民幣兌美元匯率可能仍將面臨一定的升值壓力，但多種因素的變化，升值速度將會減緩。

中新經緯報導，人民幣兌美元中間價昨報6.7332，調升42個基點。本周，人民幣兌美元中間價累計調升464個基點。

近期人民幣兌美元匯率快速升值，自6月初以來累計已升值5%左右，離岸人民幣兌美元更是升破6.7關口。

美元匯率 人民幣 大陸央行

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