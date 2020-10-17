反擊美國 陸擴大出口管制

在美國擴大保護關鍵科技的範圍後，中國大陸也將在今（17）日通過一項新法案，限制攸關國家安全的敏感品項出口，擴增出口管制措施，以在與美國之間的科技競賽中，擁有更多政策選項，凸顯美中科技戰進一步升溫。

彭博資訊報導，中國大陸全國人大常委會正在審議「出口管制法」草案，預計將在今天通過。「出口管制法」將監管被納入清單的敏感原料與出口，以保護國家安全，且適用範圍不僅限在大陸的所有企業，還包括外資企業。

北京在通過「出口管制法」後，將擴充出口管制措施。中國大陸目前的出口管制措施主要包括「中國禁止出口限制出口技術目錄」與「不可靠實體清單」，通過「出口管制法」後，將取得與美方類似的武器。

美國政府常戰略性地運用出口管制和相關許可，對付對手。

環球律師事務所合夥人任清表示，中國大陸可能已從美國和其他國家汲取教訓，大陸目前管制出口的品項比美國窄得多，僅限可用於核武器、化學武器或生物武器的材料，而新法通過後，可能把管制範圍擴大至更多產品或技術。

彭博指出，雖然美國多數領域的科技仍領先於中國大陸，但中國大陸掌控無線網路、無人機等產業的關鍵技術。

華爾街日報報導，白宮15日發布一份指導方針，把人工智慧（AI）、量子資訊科學、及半導體等技術，納入美國希望能保護的先進技術清單內，以加強保障國安技術。這份清單包含20項技術，包括先進運算、生物科技、航太引擎科技等。

一名美國資深官員說，這份清單也附加一份報告，列舉出政府機關需遵循的具體準則，以防範技術落入中國大陸等敵國手上，包括鼓勵民間部在研發關鍵科技時，也應考量對國家安全的影響。

報告也呼籲應建立強大的出口管制體系。這也是美國第一份要求所有聯邦部會須優先保護特定科技的命令。