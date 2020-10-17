聽新聞
test
0:00 / 0:00

反擊美國 陸擴大出口管制

經濟日報 / 編譯黃淑玲陳律安／綜合外電
抖音國際版TikTok的美國業務能不能順利出售，還要看中國大陸准不准其關鍵技術出口。 路透
抖音國際版TikTok的美國業務能不能順利出售，還要看中國大陸准不准其關鍵技術出口。 路透

美國擴大保護關鍵科技的範圍後，中國大陸也將在今（17）日通過一項新法案，限制攸關國家安全的敏感品項出口，擴增出口管制措施，以在與美國之間的科技競賽中，擁有更多政策選項，凸顯美中科技戰進一步升溫。

彭博資訊報導，中國大陸全國人大常委會正在審議「出口管制法」草案，預計將在今天通過。「出口管制法」將監管被納入清單的敏感原料與出口，以保護國家安全，且適用範圍不僅限在大陸的所有企業，還包括外資企業。

北京在通過「出口管制法」後，將擴充出口管制措施。中國大陸目前的出口管制措施主要包括「中國禁止出口限制出口技術目錄」與「不可靠實體清單」，通過「出口管制法」後，將取得與美方類似的武器。

美國政府常戰略性地運用出口管制和相關許可，對付對手。

環球律師事務所合夥人任清表示，中國大陸可能已從美國和其他國家汲取教訓，大陸目前管制出口的品項比美國窄得多，僅限可用於核武器、化學武器或生物武器的材料，而新法通過後，可能把管制範圍擴大至更多產品或技術。

彭博指出，雖然美國多數領域的科技仍領先於中國大陸，但中國大陸掌控無線網路、無人機等產業的關鍵技術。

華爾街日報報導，白宮15日發布一份指導方針，把人工智慧（AI）、量子資訊科學、及半導體等技術，納入美國希望能保護的先進技術清單內，以加強保障國安技術。這份清單包含20項技術，包括先進運算、生物科技、航太引擎科技等。

一名美國資深官員說，這份清單也附加一份報告，列舉出政府機關需遵循的具體準則，以防範技術落入中國大陸等敵國手上，包括鼓勵民間部在研發關鍵科技時，也應考量對國家安全的影響。

報告也呼籲應建立強大的出口管制體系。這也是美國第一份要求所有聯邦部會須優先保護特定科技的命令。

美國 彭博

延伸閱讀

美9月零售數據大好 道瓊早盤漲逾100點

讓颱風發電！科大建築系「氣旋捕者」獲美國IDEA銀獎

有夠衰！開車上路被當成「目標」 他慘遭F-16戰機飛行員誤殺

財股一週／國安基金達成護盤決定退場 新iPhone台灣買比美國貴4,000元

相關新聞

反擊美國 陸擴大出口管制

在美國擴大保護關鍵科技的範圍後，中國大陸也將在今（17）日通過一項新法案，限制攸關國家安全的敏感品項出口，擴增出口管制措...

人民幣匯價 升破6.7

在中國人民銀行（大陸央行）出手取消遠期購匯準備金後，人民幣對美元匯率經過短暫調整，重拾漲勢。人民幣對美元即期匯率昨（16...

日歐央行 加速研發

在5G時代，無人駕駛汽車、物聯網設備、工業互聯網將得到廣泛應用，數位人民幣可以幫助數據平台、金融企業、上下游產業鏈各方優...

陸上季GDP估增逾5%

大陸官方將於下周一（19日）公布第3季GDP增速，專家預計增長5%以上，全年約增長2.3%，並建議以激發消費做為經濟發展...

數位人民幣 沒網路也可支付

深圳「數位人民幣紅包」開通了，中國石化在深圳11座加油站試點上線數位人民幣支付應用，第一個使用數位人民幣支付200元加油...

兩岸人物／愛美客董座 靠玻尿酸賺翻

大陸玻尿酸巨頭愛美客9月28日在深交所創業板上市，掛牌首日股價上漲187.56%；截至9月30日，愛美客市值為人民幣39...

兩岸人物／華為胡厚崑 最懂美國心

華為今年頻遭美國制裁，在危機之際，公司換上「最熟悉美國」的胡厚崑，自10月起擔任輪值董事長，為期半年。他是華為二號人物，...

瑞銀：陸「十四五」聚焦4主題 明年經濟增速7%

瑞銀財富管理16日報告稱，大陸第14個五年（2021-2025年）規畫將會強調「雙循環」策略、科技自給自足、城鎮化2.0...

【Bloomberg】十年一遇的投資機會 螞蟻IPO吸引散戶高槓桿融資

中國大陸金融科技巨人螞蟻集團將在香港與上海同時首次公開發行股票（IPO），預期合計至少籌資350億美元。這可能是史上最大IPO案的氣勢，令香港證券經紀商對IPO順利成功信心十足，他們提供高達20倍槓桿的融資，幫助散戶申購螞蟻股票。

海基會顧問：半導體產業在大陸「雙循環」戰略有利基

海基會今（16）日召開顧問會議，有顧問在會中表示，半導體技術與規模是台灣最大優勢，可望在大陸的「雙循環」戰略中取得利基，...

大陸今年實際使用外資首次出現「雙轉正」

大陸商務部網站今（16）日披露，1至9月全國實際使用外資為人民幣7,188.1億元，年增5.2%(約1,032.6億美元...

華為高層：中5G不如南韓 有「假啞差」 3問題

中美科技戰下，中國5G技術及應用被認定遠遠領先美國，不過華為常務董事、運營商BG總裁丁耘14日出席一個論壇時承認，中國5...

熱門新聞

ASML：光刻機出口大陸不用許可證

繼淘寶後 胡錫進點名台灣下一個恐逼退這家陸企

開勞斯萊斯惡意逼車 駕駛稱「賠不起應讓道」

莊人祥稱陸返台員工複檢「很不幸」呈陰性？陸網友砲轟

習近平南巡5天變3天 突返京惹猜疑

大陸新冠疫苗即將開打 一劑約800元需打兩劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。