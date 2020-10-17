在5G時代，無人駕駛汽車、物聯網設備、工業互聯網將得到廣泛應用，數位人民幣可以幫助數據平台、金融企業、上下游產業鏈各方優化資源配置，提高運營效率。在中國進行試點測試的同時，日本、歐元區主要經濟體也在推進研發央行數位貨幣。

新華社報導，日本中央銀行日本銀行上周宣布，將於2021財年啟動央行數字貨幣實證實驗。早在今年1月，日本銀行宣布與一些國家和地區央行及國際清算銀行組建專門工作組，共同研究發行央行數位貨幣。

歐洲央行本月初發布報告說，該行計劃2021年年中就是否啟動數位歐元項目做出決定。歐洲央行於10月12日啟動公共諮詢，聽取公眾、學者、金融機構、公共部門對數位歐元項目的意見。

專家指出，在操作體驗上，數位人民幣與行動支付工具很相近，但兩者有本質區別。數位人民幣與紙鈔和硬幣等價，具有價值特徵和法償性。而支付寶、微信支付等第三方網路支付方式主要依靠商業銀行帳戶中的存款貨幣，其地位是法幣的支付通道。同時，數位人民幣具有可控匿名、技術中性、可編程性等特點。

報導援引新加坡國立大學客座教授白士泮表示，現在使用紙幣的人愈來愈少，新冠疫情進一步加速這一趨勢，需要數位貨幣來應對紙幣使用減少的狀況。