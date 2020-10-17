兩岸人物／華為胡厚崑 最懂美國心

華為今年頻遭美國制裁，在危機之際，公司換上「最熟悉美國」的胡厚崑，自10月起擔任輪值董事長，為期半年。他是華為二號人物，走過30個風雨年頭，也擔任過公司駐美負責人，寄望在悍將率領下穩住大局。

美國對華為的追殺，胡厚崑去年在德國波茨坦國家網路安全大會上表示，華為遭受毫無依據的指控及限制，此行為意欲破壞公司運營，是完全不合理的。在歐洲，近四分之三的用戶使用Android手機，其中，華為市占率約20%。這一不負責任、草率的決定會對歐洲的消費者和企業造成極大的傷害。

「這開創一個危險的先例，它違背國際商業界的價值觀，切斷全球供應鏈，並將擾亂電信業的公平競爭。如果不能共同努力解決這個問題，未來它可能發生在任何行業和公司身上。」胡厚崑說。

今年52歲的胡厚崑，畢業於華中理工大學，1990年加入華為，當時他才22歲，歷任美國華為董事長、公司副董事長、人力資源委員會主任、全球銷售與服務總裁、首席營銷官，2011年進入輪值人選。

2001年，華為在美國達拉斯建立研究基地，便由胡厚崑負責，期間一直與美國接觸、博弈，可以說是華為最熟悉美國市場的人。由於胡厚崑曾任美國華為董事長，是否能在中美博弈上發揮影響，也引發外界關注。

華為官網顯示，胡厚崑現任華為公司副董事長、輪值董事長、EMT（公司經營管理團隊）成員、全球網路安全與用戶隱私保護委員會主席。擁有超過30年的ICT行業經驗，在華為戰略方向制定及全球市場拓展中為重要決策者。

胡厚崑在華為經歷豐富，他幫助華為建立全球銷售和服務網路，並在推動華為全球化的公司管理變革中扮演拓荒者、先驅者的角色。

胡厚崑上月曾談及華為的經營情況，他認為，華為正積極擁抱全球數位化變革的新機會，尤其是大陸在新基建和經濟雙輪驅動發展模式下所帶來數位化機會。