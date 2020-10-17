聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸人物／華為胡厚崑 最懂美國心

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
華為輪值董事長胡厚崑。（網路照片）
華為輪值董事長胡厚崑。（網路照片）

華為今年頻遭美國制裁，在危機之際，公司換上「最熟悉美國」的胡厚崑，自10月起擔任輪值董事長，為期半年。他是華為二號人物，走過30個風雨年頭，也擔任過公司駐美負責人，寄望在悍將率領下穩住大局。

美國對華為的追殺，胡厚崑去年在德國波茨坦國家網路安全大會上表示，華為遭受毫無依據的指控及限制，此行為意欲破壞公司運營，是完全不合理的。在歐洲，近四分之三的用戶使用Android手機，其中，華為市占率約20%。這一不負責任、草率的決定會對歐洲的消費者和企業造成極大的傷害。

「這開創一個危險的先例，它違背國際商業界的價值觀，切斷全球供應鏈，並將擾亂電信業的公平競爭。如果不能共同努力解決這個問題，未來它可能發生在任何行業和公司身上。」胡厚崑說。

今年52歲的胡厚崑，畢業於華中理工大學，1990年加入華為，當時他才22歲，歷任美國華為董事長、公司副董事長、人力資源委員會主任、全球銷售與服務總裁、首席營銷官，2011年進入輪值人選。

2001年，華為在美國達拉斯建立研究基地，便由胡厚崑負責，期間一直與美國接觸、博弈，可以說是華為最熟悉美國市場的人。由於胡厚崑曾任美國華為董事長，是否能在中美博弈上發揮影響，也引發外界關注。

華為官網顯示，胡厚崑現任華為公司副董事長、輪值董事長、EMT（公司經營管理團隊）成員、全球網路安全與用戶隱私保護委員會主席。擁有超過30年的ICT行業經驗，在華為戰略方向制定及全球市場拓展中為重要決策者。

胡厚崑在華為經歷豐富，他幫助華為建立全球銷售和服務網路，並在推動華為全球化的公司管理變革中扮演拓荒者、先驅者的角色。

胡厚崑上月曾談及華為的經營情況，他認為，華為正積極擁抱全球數位化變革的新機會，尤其是大陸在新基建和經濟雙輪驅動發展模式下所帶來數位化機會。

和服

延伸閱讀

2021年半導體產業前景：多元運算架構正改變產業樣貌

魏哲家：台積電8吋代工不漲價

華為高層：大陸5G網速不及南韓一半 存在「假啞差」　

斷炊一個月…華為三招反擊

相關新聞

數位人民幣 沒網路也可支付

深圳「數位人民幣紅包」開通了，中國石化在深圳11座加油站試點上線數位人民幣支付應用，第一個使用數位人民幣支付200元加油...

日歐央行 加速研發

在5G時代，無人駕駛汽車、物聯網設備、工業互聯網將得到廣泛應用，數位人民幣可以幫助數據平台、金融企業、上下游產業鏈各方優...

陸上季GDP估增逾5%

大陸官方將於下周一（19日）公布第3季GDP增速，專家預計增長5%以上，全年約增長2.3%，並建議以激發消費做為經濟發展...

兩岸人物／愛美客董座 靠玻尿酸賺翻

大陸玻尿酸巨頭愛美客9月28日在深交所創業板上市，掛牌首日股價上漲187.56%；截至9月30日，愛美客市值為人民幣39...

兩岸人物／華為胡厚崑 最懂美國心

華為今年頻遭美國制裁，在危機之際，公司換上「最熟悉美國」的胡厚崑，自10月起擔任輪值董事長，為期半年。他是華為二號人物，...

瑞銀：陸「十四五」聚焦4主題 明年經濟增速7%

瑞銀財富管理16日報告稱，大陸第14個五年（2021-2025年）規畫將會強調「雙循環」策略、科技自給自足、城鎮化2.0...

【Bloomberg】十年一遇的投資機會 螞蟻IPO吸引散戶高槓桿融資

中國大陸金融科技巨人螞蟻集團將在香港與上海同時首次公開發行股票（IPO），預期合計至少籌資350億美元。這可能是史上最大IPO案的氣勢，令香港證券經紀商對IPO順利成功信心十足，他們提供高達20倍槓桿的融資，幫助散戶申購螞蟻股票。

海基會顧問：半導體產業在大陸「雙循環」戰略有利基

海基會今（16）日召開顧問會議，有顧問在會中表示，半導體技術與規模是台灣最大優勢，可望在大陸的「雙循環」戰略中取得利基，...

大陸今年實際使用外資首次出現「雙轉正」

大陸商務部網站今（16）日披露，1至9月全國實際使用外資為人民幣7,188.1億元，年增5.2%(約1,032.6億美元...

華為高層：中5G不如南韓 有「假啞差」 3問題

中美科技戰下，中國5G技術及應用被認定遠遠領先美國，不過華為常務董事、運營商BG總裁丁耘14日出席一個論壇時承認，中國5...

香港旅遊業「疫」蹶不振 大裁員潮恐來襲

香港推行「旅遊泡泡」救旅遊業，但能起到多大功效仍是未知數。香港旅遊業解困大聯盟和香港酒業業協會表示，如果政府沒有第三期的...

制裁官員往來銀行 港府批美侵蝕自由

美國國務院14日向國會提交「香港自治法」報告，警告金融機構不得與港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧，以及香...

熱門新聞

ASML：光刻機出口大陸不用許可證

繼淘寶後 胡錫進點名台灣下一個恐逼退這家陸企

莊人祥稱陸返台員工複檢「很不幸」呈陰性？陸網友砲轟

習近平南巡5天變3天 突返京惹猜疑

開勞斯萊斯惡意逼車 駕駛稱「賠不起應讓道」

大陸新冠疫苗即將開打 一劑約800元需打兩劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。