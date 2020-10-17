兩岸人物／愛美客董座 靠玻尿酸賺翻

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
愛美客創辦人暨董事長簡軍。（網路照片）
愛美客創辦人暨董事長簡軍。（網路照片）

大陸玻尿酸巨頭愛美客9月28日在深交所創業板上市，掛牌首日股價上漲187.56%；截至9月30日，愛美客市值為人民幣396.9億元，現年57歲的董事長簡軍，靠著玻尿酸賺到近200億元（約新台幣872億元）身家。

證券日報援引簡軍表示，上市是一個新的起點，也是一個發展契機，隨著資金實力更加強大，公司可能會在研發領域進行更廣泛的合作，建立更完善的人才培養機制。

關於玻尿酸的話題，除了整容外，還有一項為人所津津樂道的就是「暴利」。根據愛美客招股書，公司貢獻營收的主要產品有六款：嗨體、愛芙萊、愛美飛、寶尼達、逸美一加一、逸美，這些產品在2019年毛利率全部在90%以上，綜合毛利率達92.6%。毛利率水準高過茅台的91.3%。

投資界報導，伴隨著愛美客IPO，大陸玻尿酸行業「三大巨頭」：愛美客、華熙生物和昊海生科均已齊聚資本市場。

公司上市，簡軍直接或間接合計持有愛美客50.75%的股份，按照愛美客最新市值計算，簡軍身家近人民幣200億元。　　

愛美客2004年成立，從事玻尿酸產銷和研發，主要向整形醫院和醫美機構出售產品，透過愛美客的招股書，外界赫然發現玻尿酸的暴利生意：一款成本價人民幣32元的產品，出廠價高達人民幣2,500元，到了美容醫院竟然賣到人民幣10,800元，堪稱天價。

16年前，簡軍還在巴拿馬 Abatecedora Textil S.A.公司工作，沒有接觸過醫美行業，更不瞭解玻尿酸，當時有很多愛美女性，利用午餐時間到診所美容，簡軍也首次近距離觀察到玻尿酸注射，「那時候我看到一位70多歲的女士臉部皺紋比較多，當她注射完玻尿酸以後，她的皺紋減輕了。」　

這次經驗，簡軍見識到玻尿酸的神奇之處，開始萌生創業念頭。

2004年，從未接觸過醫療美容的她成立了愛美客，開啟創業生涯。

在愛美客產品剛上市時，大陸醫美行業更認可整容手術方式，「當時被很多客戶拒絕過，我們銷售人員賣出去一件產品，回來高興的不得了。」簡軍回憶說：「當時我們只有一款產品，那是我們的生命線，大家都很珍惜。」

愛美客創立之初，歐美和南韓品牌已經壟斷大陸市場，愛美客於是採取兩條思路：第一條是「師夷長技以制夷」，在全球尋找最前沿的產品，並做本土化研發，作為國際前沿產品的替代；另一條思路是，研發具有差異化的產品。

這兩條思路讓愛美客自主研發的首款產品逸美，在2009年取得醫療器械註冊證並上市，愛美客終於打破國外品牌壟斷大陸市場的局面。

人民幣 醫美 創業

延伸閱讀

長庚醫院發表新冠肺炎後遺症與聲門閉合不全治療成果

蚵殼變黃金不是夢 從工業級到食品、美容

58歲梁朝偉近照曝光　皺紋滿臉、高髮際線網驚「我的男神老成這樣」

所得100%捐出！DR.WU賣玻尿酸護手乳 捐陽光燒燙傷友

相關新聞

數位人民幣 沒網路也可支付

深圳「數位人民幣紅包」開通了，中國石化在深圳11座加油站試點上線數位人民幣支付應用，第一個使用數位人民幣支付200元加油...

日歐央行 加速研發

在5G時代，無人駕駛汽車、物聯網設備、工業互聯網將得到廣泛應用，數位人民幣可以幫助數據平台、金融企業、上下游產業鏈各方優...

陸上季GDP估增逾5%

大陸官方將於下周一（19日）公布第3季GDP增速，專家預計增長5%以上，全年約增長2.3%，並建議以激發消費做為經濟發展...

兩岸人物／愛美客董座 靠玻尿酸賺翻

大陸玻尿酸巨頭愛美客9月28日在深交所創業板上市，掛牌首日股價上漲187.56%；截至9月30日，愛美客市值為人民幣39...

兩岸人物／華為胡厚崑 最懂美國心

華為今年頻遭美國制裁，在危機之際，公司換上「最熟悉美國」的胡厚崑，自10月起擔任輪值董事長，為期半年。他是華為二號人物，...

瑞銀：陸「十四五」聚焦4主題 明年經濟增速7%

瑞銀財富管理16日報告稱，大陸第14個五年（2021-2025年）規畫將會強調「雙循環」策略、科技自給自足、城鎮化2.0...

【Bloomberg】十年一遇的投資機會 螞蟻IPO吸引散戶高槓桿融資

中國大陸金融科技巨人螞蟻集團將在香港與上海同時首次公開發行股票（IPO），預期合計至少籌資350億美元。這可能是史上最大IPO案的氣勢，令香港證券經紀商對IPO順利成功信心十足，他們提供高達20倍槓桿的融資，幫助散戶申購螞蟻股票。

海基會顧問：半導體產業在大陸「雙循環」戰略有利基

海基會今（16）日召開顧問會議，有顧問在會中表示，半導體技術與規模是台灣最大優勢，可望在大陸的「雙循環」戰略中取得利基，...

大陸今年實際使用外資首次出現「雙轉正」

大陸商務部網站今（16）日披露，1至9月全國實際使用外資為人民幣7,188.1億元，年增5.2%(約1,032.6億美元...

華為高層：中5G不如南韓 有「假啞差」 3問題

中美科技戰下，中國5G技術及應用被認定遠遠領先美國，不過華為常務董事、運營商BG總裁丁耘14日出席一個論壇時承認，中國5...

香港旅遊業「疫」蹶不振 大裁員潮恐來襲

香港推行「旅遊泡泡」救旅遊業，但能起到多大功效仍是未知數。香港旅遊業解困大聯盟和香港酒業業協會表示，如果政府沒有第三期的...

制裁官員往來銀行 港府批美侵蝕自由

美國國務院14日向國會提交「香港自治法」報告，警告金融機構不得與港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧，以及香...

熱門新聞

ASML：光刻機出口大陸不用許可證

繼淘寶後 胡錫進點名台灣下一個恐逼退這家陸企

莊人祥稱陸返台員工複檢「很不幸」呈陰性？陸網友砲轟

習近平南巡5天變3天 突返京惹猜疑

開勞斯萊斯惡意逼車 駕駛稱「賠不起應讓道」

大陸新冠疫苗即將開打 一劑約800元需打兩劑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。