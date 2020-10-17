兩岸人物／愛美客董座 靠玻尿酸賺翻

大陸玻尿酸巨頭愛美客9月28日在深交所創業板上市，掛牌首日股價上漲187.56%；截至9月30日，愛美客市值為人民幣396.9億元，現年57歲的董事長簡軍，靠著玻尿酸賺到近200億元（約新台幣872億元）身家。

證券日報援引簡軍表示，上市是一個新的起點，也是一個發展契機，隨著資金實力更加強大，公司可能會在研發領域進行更廣泛的合作，建立更完善的人才培養機制。

關於玻尿酸的話題，除了整容外，還有一項為人所津津樂道的就是「暴利」。根據愛美客招股書，公司貢獻營收的主要產品有六款：嗨體、愛芙萊、愛美飛、寶尼達、逸美一加一、逸美，這些產品在2019年毛利率全部在90%以上，綜合毛利率達92.6%。毛利率水準高過茅台的91.3%。

投資界報導，伴隨著愛美客IPO，大陸玻尿酸行業「三大巨頭」：愛美客、華熙生物和昊海生科均已齊聚資本市場。

公司上市，簡軍直接或間接合計持有愛美客50.75%的股份，按照愛美客最新市值計算，簡軍身家近人民幣200億元。

愛美客2004年成立，從事玻尿酸產銷和研發，主要向整形醫院和醫美機構出售產品，透過愛美客的招股書，外界赫然發現玻尿酸的暴利生意：一款成本價人民幣32元的產品，出廠價高達人民幣2,500元，到了美容醫院竟然賣到人民幣10,800元，堪稱天價。

16年前，簡軍還在巴拿馬 Abatecedora Textil S.A.公司工作，沒有接觸過醫美行業，更不瞭解玻尿酸，當時有很多愛美女性，利用午餐時間到診所美容，簡軍也首次近距離觀察到玻尿酸注射，「那時候我看到一位70多歲的女士臉部皺紋比較多，當她注射完玻尿酸以後，她的皺紋減輕了。」

這次經驗，簡軍見識到玻尿酸的神奇之處，開始萌生創業念頭。

2004年，從未接觸過醫療美容的她成立了愛美客，開啟創業生涯。

在愛美客產品剛上市時，大陸醫美行業更認可整容手術方式，「當時被很多客戶拒絕過，我們銷售人員賣出去一件產品，回來高興的不得了。」簡軍回憶說：「當時我們只有一款產品，那是我們的生命線，大家都很珍惜。」

愛美客創立之初，歐美和南韓品牌已經壟斷大陸市場，愛美客於是採取兩條思路：第一條是「師夷長技以制夷」，在全球尋找最前沿的產品，並做本土化研發，作為國際前沿產品的替代；另一條思路是，研發具有差異化的產品。

這兩條思路讓愛美客自主研發的首款產品逸美，在2009年取得醫療器械註冊證並上市，愛美客終於打破國外品牌壟斷大陸市場的局面。