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瑞銀：陸「十四五」聚焦4主題 明年經濟增速7%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸第14個五年（2021-2025年）規畫將會強調「雙循環」策略、科技自給自足、城鎮化2.0及綠色經濟等四大主題。（美聯社）
大陸第14個五年（2021-2025年）規畫將會強調「雙循環」策略、科技自給自足、城鎮化2.0及綠色經濟等四大主題。（美聯社）

瑞銀財富管理16日報告稱，大陸第14個五年（2021-2025年）規畫將會強調「雙循環」策略、科技自給自足、城鎮化2.0及綠色經濟等四大主題。預期，明年大陸經濟增速可能反彈至7%以上，但隨後將會進入中等增速（5.0-5.5%）的時代。

路透報導，瑞銀財富管理報告稱，自2017年以來，伴隨著供給側改革，大陸對經濟增長放緩也展現更高的容忍度，並更重視增長的質量而非數字上的增長。該行認為，大陸將繼續朝消費導向、高增值、綠色及可持續增長的方向發展以實現經濟平衡。

在四大主題中，「雙循環」策略將成為「十四五」的焦點，將納入新五年計畫的戰略框架。至於科技自給自足將獲推動，對大陸來說，技術創新和自給自足變得比以往任何時候都重要，因為持續的中美緊張關係為技術脫鉤和供應鏈不穩定帶來風險。

儘管科技自給自足不能一蹴而就，但報告估計「十四五」規畫中或會承諾採取更多措施發展本土技術，特別是半導體和先進製造技術；預期大陸會對基礎研究、前沿研究和先進技術領域，如晶片和半導體，機器人和高端機械提供更多支持、加強知識產權保護，並增加鼓勵技術創新。因此，可能會增加研發和教育開支方面的目標。

此外，瑞銀料「十四五」期間城鎮化2.0將會加速，五大城市群--長三角、珠三角（包括粵港澳大灣區）、京津冀、長江中游及成渝城市群，是城鎮化的主體。去年五大城市群占到大陸全國GDP的64%及人口的54%。

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