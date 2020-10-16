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海基會顧問：半導體產業在大陸「雙循環」戰略有利基

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
海基會副董事長兼秘書長詹志宏。圖/海基會提供
海基會副董事長兼秘書長詹志宏。圖/海基會提供

海基會今（16）日召開顧問會議，有顧問在會中表示，半導體技術與規模是台灣最大優勢，可望在大陸的「雙循環」戰略中取得利基，如操作得宜，應該對台灣經濟有正面效益。

今天這場顧問會議的主題是「中共雙循環戰略對台灣的影響」。海基會指出，負責引言的顧問表示，美國的反中經濟戰略與戰術運用，使大陸遭遇到前所未有的挑戰，經濟發展已進入著陸期。在此艱難情勢下，大陸提出雙循環經濟發展策略，以內循環支持經濟成長，增加對外出口貿易外循環，帶動大陸GDP成長，可能體現於第十四個五年經濟發展計劃中。

這位顧問認為，美中持續科技戰後，大陸的半導體產業發展不順，因此對台灣高科技廠商技術與製程、產品需求趨於熱絡，依賴度很高。半導體技術與規模為台灣最大優勢，可望在雙循環戰略中取得利基，如操作得宜，應該對台灣經濟有正面效益。

另有顧問指出，2015年是大陸經濟發展的最高峰，之後逐漸衰退，面臨美中貿易戰帶來的挑戰，內外情勢十分嚴峻，不論是擴大投資以替代進口，打造自有供應鏈，或調整對海外市場的需求，分散對美國市場的集中程度，對大陸而言，尚有許多障礙需要克服。

也有顧問表示，大陸的外部環境複雜，外循環的規劃有分散對於美國市場集中化，化解美國壓力的考量，建議我方廠商面對現今尚不明朗的情勢，應該放慢腳步、多加觀察，適時再做未來事業經營的決策。

海基會副董事長兼秘書長詹志宏表示，大陸雙循環戰略與「十四五」規劃有很高的關聯性，也是大陸當局面對新的內、外環境挑戰提出的策略，但目前還沒有具體的規劃公布，海基會將加強對大陸內外部環境的觀察分析，進一步掌握相關客觀的資訊，提供台商經營以及政府決策建議的參考。

海基會 半導體

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