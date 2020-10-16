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大陸今年實際使用外資首次出現「雙轉正」
大陸商務部網站今（16）日披露，1至9月全國實際使用外資為人民幣7,188.1億元，年增5.2%(約1,032.6億美元，年增2.5%；不含銀行、證券、保險領域)。這是大陸今年以來實際使用外資首次出現人民幣、美元累計指標「雙轉正」。
從單月來看，9月大陸全國實際使用外資為人民幣990.3億元，年增25.1%(約142.5億美元，年增23.7%)，連續6個月正增長。
從季度情況看，第3季大陸全國實際使用外資年增20.4%，增速明顯高於第1季的-10.8%和第2季的8.4%。
分行業來看，1至9月服務業實際使用外資為人民幣5,596.8億元，年增15%；高技術服務業年增26.4%，其中電子商務服務、專業技術服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務比去年同期分別增長18.5%、92.5%、72.8%、31.2%。
在主要投資來源地中，1至9月香港、新加坡、英國、荷蘭實際投入外資金額分別年增11%、8.6%、32.8%、150%(含透過自由港投資數據)。
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