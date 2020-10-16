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中澳貿易關係惡化？大陸棉廠傳停購澳洲棉花

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
據傳，大陸已下令棉廠停止購買澳洲棉花，這是中澳貿易關係惡化的最新跡象。路透
據傳，大陸已下令棉廠停止購買澳洲棉花，這是中澳貿易關係惡化的最新跡象。路透

路透引述澳洲政府消息人表示，大陸已下令棉廠停止購買澳洲棉花，這是中澳貿易關係惡化的最新跡象。大陸是澳洲棉花的最大買家，2018至2019作物年度這項貿易額達到約6.37億美元。

報導稱，日前傳出大陸下令暫停進口澳洲煤炭的報導，澳洲政府急忙查證這項消息。「棉廠基本會獲得可以進口的棉花配額，而實際上陸商被告知，如果對方購買我們的棉花，明年可能就不會獲得配額，」澳洲政府一位消息人士稱。

該消息人士稱，如果大陸棉廠繼續從澳洲購買棉花，可能要面臨40%的關稅。因未獲授權討論此事，消息人士不願具名。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）在一封電郵中表示，澳洲政府「知悉（棉花）出口情況變化」，並警告大陸不要採取阻礙貿易的措施。妨礙生產商公平競爭能力，可能構成大陸違反國際承諾，澳洲將會非常嚴正看待。

對此，中國駐澳洲大使館尚未有回應。

兩家大陸棉花貿易商表示，許多工廠已在本周初或上周收到口頭指示。此舉將打擊高等級棉花的供應。

澳洲 成大 大使館

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