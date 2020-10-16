人行今逆回購2,150億元 本周淨投放8,170億元
為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行（大陸央行）16日以利率招標方式開展人民幣500億元（約新台幣2,150億元）7天期逆回購操作，中標利率2.2%，與上次持平。
據路透計算，公開市場本周淨投放人民幣1,900億元（約新台幣8,170億元）；上周則淨回籠人民幣5,600億元，為兩個半月以來單周新高。
中證網報導，Wind數據顯示，今日無逆回購到期，有人民幣2,000億元MLF到期。
15日，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）多數上行。其中，隔夜Shibor上行10.1個基點，報2.063%；7天Shibor上行5.5個基點，報2.191%。
分析稱，雖然人行超量續作MLF，但大陸政府債券規模發行量依舊較大，繳款對資金面形成擾動，且存單利率繼續上行，債市情緒依舊偏弱，後續應關注9月其他經濟數據。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言