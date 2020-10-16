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人行今逆回購2,150億元 本周淨投放8,170億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行16日開展人民幣500億元7天期逆回購操作。中新社
中國人民銀行16日開展人民幣500億元7天期逆回購操作。中新社

為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行（大陸央行）16日以利率招標方式開展人民幣500億元（約新台幣2,150億元）7天期逆回購操作，中標利率2.2%，與上次持平。

據路透計算，公開市場本周淨投放人民幣1,900億元（約新台幣8,170億元）；上周則淨回籠人民幣5,600億元，為兩個半月以來單周新高。

中證網報導，Wind數據顯示，今日無逆回購到期，有人民幣2,000億元MLF到期。

15日，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）多數上行。其中，隔夜Shibor上行10.1個基點，報2.063%；7天Shibor上行5.5個基點，報2.191%。

分析稱，雖然人行超量續作MLF，但大陸政府債券規模發行量依舊較大，繳款對資金面形成擾動，且存單利率繼續上行，債市情緒依舊偏弱，後續應關注9月其他經濟數據。

人民幣 中國人民銀行

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