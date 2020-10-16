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美國對TCL電子及三星等智慧電視發起調查

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為TCL早前參展德國柏林IFA的展區。中新社
圖為TCL早前參展德國柏林IFA的展區。中新社

美國國際貿易委員會（ITC）投票決定對智慧電視、特定視頻處理設備及相關產品啟動337調查，調查涉及企業包括TCL電子、韓國的三星等公司。

新浪財經報導，TCL電子16日在港股價先升後跌，早盤跌逾5%。TCL創立於1981年，創辦人李東生，前身為大陸首批合資企業之一TTK家庭電器（惠州）有限公司，從最初從事磁帶的生產製造到電視、手機、冰箱、液晶面板等多領域。

今年9月10日，美國DivX公司向美國ITC提出337調查申請，認為多間公司的產品侵犯DivX專利權，要求ITC發出有限排除令或禁止令。ITC將於立案後45日內確定調查結束期，除非美國貿易代表基於政策原因否決外，ITC在337案件調查的決定有司法效力。

337調查是ITC根據美國《1930年關稅法》第337節的有關規定，針對進口貿易中的知識產權侵權行為以及其他不公平競爭行為進行調查，裁決是否侵權及是否採取措施的一種機制，可以由當事人申請，亦可由ITC自行發起。

TCL電子控股上半年營收港幣172.8億元，其中第2季營收達港幣102.8億元，電視機銷量逆勢增31.6%，達581萬台。根據Omdia數據顯示，TCL電子的全球品牌電視機銷量市占率提升至12.7%，躍升為2020年第2季全球第二名。

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