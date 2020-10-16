繼淘寶後 胡錫進點名台灣下一個恐逼退這家陸企

「淘寶台灣」15日突然宣布退出台灣市場，大陸《環球時報》總編輯胡錫進稱，這是淘寶在台灣當局的政治擠壓下難以運營下去的被迫之舉。之前愛奇藝也被關了，現在人們估計接下來騰訊也「夠嗆」。胡錫進更認為，台灣行政院明確表示，今後陸資入台必將經過更嚴厲的審查，這基本上關閉了陸資進入台灣的大門。

針對淘寶台灣推出台灣市場一事，胡錫進15日在其個人微信公眾號發文表示，讓政治主導經濟，過去通常認為這是中國大陸的事情，西方和親西方的世界則是充分自由、開放的。現在越來越多的事實告訴我們，事情不是這樣，或者正在發生逆轉。

文章稱，對於進入台灣市場，淘寶已經採取規避措施，授權一家英國公司在台灣開展業務，但還是混不下去。反觀台資在大陸的經營，可謂一路綠燈，台灣經濟的「政治掛帥」程度看來早已把大陸甩出去好幾條街。

胡錫進表示，台灣只是個模仿者，最大的政治掛帥示範者是美國。在借助「國家安全」的名義打擊華為等一系列中國企業後，美國最新發出的信號是可能對螞蟻金融下手。在涉華經濟問題上，美國現在滿腦子都是「國家安全」，並且有了澳洲等追隨者，「政治掛帥」在他們那裡越來越理直氣壯。

胡錫進還諷刺，「台灣民進黨當局那點出息，早晚要把台灣前些年僥倖積累的財富敗光。」

他指出，台灣原本是借大陸高速發展之勢的近水樓台，但當韓日都高度重視與中國大陸經濟合作的時候，民進黨當局卻「趕時髦」致力於與大陸「脫鉤」，搞什麽「新南向政策」。「不作不死」是專門講這幫傢伙的。

「不作不死」是大陸網絡流行語，大意事沒事找事，結果自己倒霉。