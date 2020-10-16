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台商2代成都育人 盼「從娃娃抓起」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「目前兩岸的教育交流主要集中在高等教育，基礎教育不太多。」10月中旬，成都市溫江區一教育機構內，一群幼兒正在一間標注著「台北101」的教室裡玩桌遊。教室外，負責人游佳勛不時走動，留意著教室內的教學狀況。談及創業初衷，這位30歲的台灣青年說，希望兩岸教育交流「從娃娃抓起」。

中新社報導，游佳勛是台灣桃園人，祖籍成都。在台灣讀小學期間，因父母決定前往成都溫江區經商，他便轉學到溫江。幾年前從復旦大學畢業後，他先回台灣工作，後到成都創辦「微領熊教育」。後來，畢業於武漢大學的妹妹游佳榕也加入其中。

「其實當時我也糾結過，是留在大陸還是回台灣。」游佳勛回憶，自己當時剛出學校，需要潛心學習和觀察，便選擇了發展比較成熟的台灣培訓業作為入門地點。

正是回台灣那幾年，游佳勛意識到兩岸基礎教育的差異性和互補性，到大陸創業的想法悄然萌生。2016年底，他從台灣辭職回到溫江，開始「蓉漂」生活，從事基礎教育培訓。

創業很少有一帆風順。游佳勛剛起步時，教育理念很難得到家長認同。經驗不足、不瞭解當地教育政策、不接地氣……很快，他的第一個「蓉漂」項目夭折了。這次打擊，讓他沉下心來，瞭解教育市場及政策，為第二次創業積蓄力量。

從2019年下半年開始，游佳勛開始籌備第二家教育機構。在上海工作的妹妹游佳榕也決定回到成都，與哥哥一起創業。「兩個人一起做事，一加一大於二。」游佳榕比哥哥小三歲，為了創業，她特意回台灣參加了兒童桌遊講師培訓。

今年6月初，「微領熊教育」的新啟蒙課程正式開課。游佳勛表示，有第一次的失敗經驗，他重新定位，提供幼兒階段的啟蒙服務—不僅是品格和性格行為的啟蒙，搭配孩子之後的語文數學學習，提供中文表達和邏輯思維啟蒙。

目前，這對台灣兄妹已服務了當地40餘組家庭，並建立穩定有效的聯繫。每天至少有12小時，兩人都會待在校區，進行教學或研發教學內容。

談及未來，游佳勛說，基礎教育是兩岸教育交流的趨勢，希望自己從一個實踐者開始，能推動兩岸基礎教育面對面的交流，讓更多兩岸小朋友從小就互相瞭解。

創業 桌遊

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